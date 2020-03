von sk

Anfang Februar sind Amelie und Katharina Weishaar zu einer Rundreise durch Südamerika aufgebrochen. Fünf Monate wollten die beiden 19-Jährigen den Kontinent entdecken. Die Corona-Krise war damals noch in weiter Ferne, schien weder Europa noch Amerika irgendetwas anzugehen. Nun sitzen sie in Peru und hoffen auf nichts dringender, als dass sie in den nächsten Tagen die Heimreise antreten dürfen. Aus Peru schildern die Cousinen aus Bonndorf und Wutach, wie es ihnen ergeht.

In der Batman Alley in Sao Paulo war die Welt für Katharina (links) und Amelie Weishaar noch in Ordnung. | Bild: Privat

In den ersten Wochen ihrer Reise erkundeten sie Brasilien, ließen sich dabei auch die Sambaparade beim Karneval in Rio nicht entgehen, während in der Heimat die Straßenfasnet tobte. Danach ging es weiter nach Bolivien. Zur zweiwöchigen Rundreise gehörte unter anderem eine Trekkingtour fernab jeglicher Zivilisation. Auch fernab vom Internet. Binnen dieser drei Tage spitzte sich die Corona-Krise zu.

Angespannte Atmosphäre

„Als wir hörten, dass Bolivien innerhalb der nächsten 24 Stunden seine Grenzen schließt, wurde uns klar, dass wir sofort aus dem Land raus müssen. Die Atmosphäre war bereits angespannt. Die Leute auf der Straße schauten uns argwöhnisch an, als würden wir den Virus ins Land bringen“, berichtet Katharina. Sofort fuhren die jungen Frauen zur peruanischen Grenze, ohne zu wissen, ob sie überhaupt ins Land hinein gelassen würden. Viele südamerikanische Länder ließen zu dem Zeitpunkt bereits keine Europäer mehr einreisen.

Einer der letzten Busse

Es hieß, in Peru gebe es keine Lebensmittel mehr, die Geschäfte hätten nur mittwochs und sonntags geöffnet. Die Beiden bekamen Angst, dass das stimmen könnte. „Wir erwischten einen der letzten Busse über die Grenze, der war voll mit Bagpackern. Man durfte nur noch mit einem ‚Salvo conducto‘, einem Passierschein, reisen. Bei der Einreise wurden wir untersucht, es herrschte bereits Mundschutzpflicht. Man drängte uns, nach Bolivien zurück zu fahren, doch wir alle im Bus waren uns einig, dass wir nach Peru wollten.“

„Man spürte, dass viele Beamte mit der Situation überfordert waren und gar nicht genau wussten, wie sie reagieren sollten. Es fühlte sich an wie ein Wettlauf gegen die Zeit, weil es hieß, an diesem Tag, also am 16. März, beginne in Peru um 23 Uhr eine Ausgangssperre. Auf dem Weg nach Puno wurden wir an drei Straßensperren von der Polizei und vom Militär angehalten“, schildern Amelie und Katharina Weishaar.

Ausgangssperre

In der Stadt am Titicacasee mit 125.000 Einwohnern auf 3827 Metern Höhe gab es, entgegen der düsteren Vorhersagen, alles zu kaufen. Allerdings durfte man nur zum Einkaufen aus dem Haus, zwischen 20 und 5 Uhr überhaupt nicht. Polizei und Militär kontrollierten die Einhaltung der Ausgangssperre.

Die zwei Schwarzwälderinnen lebten in ihrer über „Airbnb“ angemieteten Wohnung isoliert. Wenn sie zum Einkaufen gingen, wurden sie immer wieder kontrolliert. „Dabei fühlt man sich unwohl. Es ist, als würden die sich hauptsächlich auf Ausländer konzentrieren“, beschreiben die Beiden die Atmosphäre. Beruhigend in dieser Situation war, dass sie über ein Kirchennetzwerk Kontakt zum Pfarrer einer deutschen Gemeinde in Lima aufnehmen konnten. Dieser bot ihnen sogar ein Gästezimmer an. Nach Lima werden die zwei aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht kommen, da innerhalb des Landes mittlerweile auch Distriktsgrenzen geschlossen wurden.

Hoffnung auf den Flug nach Hause

Am Sonntagmorgen erfuhren Amelie und Katharina Weishaar, dass sie am späten Nachmittag mit weiteren 25 Deutschen in einem Bus nach Arequipa gebracht werden sollten, eine Stadt mit etwas mehr als 55.000 Einwohnern in 300 Kilometern Entfernung. „Arequipa hat einen Flughafen. Von dort könnten wir vielleicht Ende der Woche nach Hause fliegen“, hoffen Katharina und Amelie Weishaar.

Rückflüge aus allen Teilen der Welt koordiniert das Auswärtige Amt der Bundesregierung, um Deutsche nach Hause zu holen. Die Abfahrt wurde aber kurzfristig verschoben, die Zwei blieben weitere fünf Stunden auf ihren gepackten Rucksäcken sitzen. Spätabends kam ihr Bus nach mehreren Straßenkontrollen in Arequipa an.

In das vorgesehene Hotel durfte die Gruppe allerdings nicht, da Nachbarn die Fremden nicht in das Viertel ließen. Selbst die Polizei war machtlos. Die 25 Passagiere mussten sich in einen Minibus quetschen und wurden von der Polizei zu einem anderen Hotel eskortiert.