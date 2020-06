von Gudrun Deinzer

Wertschätzung für die Arbeit von Pflegekräften hat in Zeiten von Corona eine andere Dimension bekommen. Imagekampagnen haben zwar schon vorher geholfen, der Leistung von Pflegekräften eine bedeutend größere Aufmerksamkeit zu zollen. Allerdings haben sich nach wie vor bei weitem nicht genügend Menschen entschlossen, in diese Berufsfelder einzusteigen. Auch fantasievolle Seiteneinsteigermodelle haben den Bedarf nicht decken können. Das gilt insbesondere auch für die Altenpflegeeinrichtungen.

So kamen über die Caritas bereits 2018 einige Philippinen nach Bonndorf in die Senioreneinrichtung St. Laurentius. Sie absolvieren eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger – nach ihrer Ausbildung auf den Philippinen. Die ersten der insgesamt sechs Philippinen, die inzwischen in der Löwenstadt wohnen und arbeiten, konnten nun ihre Urkunden entgegennehmen.

Triple-Win-Projekt Das Caritas-Projekt „Triple-Win“ bringt Pflegekräfte aus Nicht-EU-Staaten, die sie über den Eigenbedarf hinaus ausgebildet haben, nach Deutschland. Dort waren die Pflegekräfte arbeitslos oder haben fachfremd gearbeitet. „Wir denken diesbezüglich international. Es hätte neokolonialistische Züge und wäre eine Entsolidarisierung, wenn wir mit einem solchen Projekt Not in den Heimatländern der Pflegekräfte erzeugen würden“, so Rolf Steinegger aus der Geschäftsführung des Caritasverbands Hochrhein. Deshalb würden weltweit sehr wenige Länder der Erde für einen solchen Austausch in Frage kommen. Zumal man zusätzlich Mitarbeiter finden wollte, deren Vorstellungen auf einem ähnlichen Wertesystem wie dem unseren beruhen. Da die meisten Philippinen Christen seien, habe man dies voraussetzen können. „Die Leute sind fachlich sehr gut ausgebildet unheimlich freundlich und zugewandt“, so Steinegger. Die nun auch hier ausgebildeten Fachkräfte können, wenn sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorlegen können, nach derzeitigem Stand auch dauerhaft in Deutschland bleiben.

„Ich lerne jeden Tag etwas dazu“, sagt Janeen Hamoy. Zunächst sei es ungewohnt gewesen, dass bei den Heimbewohnern – wo erforderlich – durch das Personal die gesamte Körperpflege übernommen wird. Das liegt freilich daran, dass es auf den Philippinen, wo das Durchschnittsalter bei 25 Jahren liegt, offensichtlich keine oder nur vereinzelt Senioreneinrichtungen gibt. „Das gibt es bei uns so nicht. Bei uns werden die Senioren in den Familien gepflegt“, meint die frisch gebackene Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Sarah Awali, die erst seit September 2019 in Bonndorf ist und gemessen an dem kurzen Aufenthalt sehr gut Deutsch spricht, meint: „Es ist eine Herausforderung, hier zu arbeiten, vor allen Dingen wegen der Sprache.“ Diese Problematik bezieht sich jedoch vor allem auf die Region und den hiesigen Dialekt, beziehungsweise das Alemannische. „Wir haben Hochdeutsch gelernt, hier verstehen wir die Leute oft nicht.“ Auf den Philippinen hat sie in der Hauptstadt Manila gelebt, kein Wunder, dass sie Bonndorf – „die Ruhe“ – als etwas Besonderes heraushebt.

Auch in der Heimat gibt es viele Dialekte

Das Sprachthema haben alle gemeinsam übrigens aus einem weiteren Grund. Während Sarah Awali aus einer Region auf den Philippinen kommt – wo vor allem Chabacano – eine Art Spanisch – gesprochen wird, sprechen andere Visayan oder Tagalog (ähnlich der meist gebrauchten Sprache Filipino), was sich vollkommen anders anhört. „Die meisten Leute sind sehr nett und viele machen auch Späße“, sagt Psyche Hermosilla, was ja auf fortgeschrittene hiesige Sprachkenntnisse schließen lässt.

Während Sarah Awali die Kollegin auch versteht, wenn sie in ihren Heimatdialekt umschwenkt, versteht Hermosilla deren Chabacano nicht. Alle sprechen Englisch, das für offizielle Ansprachen mit Filipino gemischt wird – manche Arabisch, das auf den Philippinen auch verbreitet ist. Jedenfalls hat neben Sarah Awali auch Vincent Manligois in Saudi Arabien gearbeitet. Er ist wahrlich international aufgestellt. In Singapur hat er in einem Altenheim gearbeitet, in Saudi Arabien vor allem Reha-Maßnahmen betreut und in Suriname (Südamerika), war er in der Psychiatrie tätig.

„Deutschland war schon immer mein Ziel“

Umso schöner ist, dass er nun hier in Bonndorf seinen deutschen Abschluss machen konnte, denn er ist genau da, wo er hin wollte: „Deutschland war schon immer mein Ziel“, sagt er. Aus dem Internet hatte er sich über die hiesigen Verhältnisse informiert, wie all seine Kollegen auch. „Das ist eine Chance für uns, unser Leben zu verbessern“, meint er und dennoch gibt Vincent Maniglois zu: „Die Arbeit ist auch körperlich hart.“ Viel Mitgefühl formuliert er auch im Namen seiner Kolleginnen für die Senioren, die in der Corona-Krise keinen Besuch empfangen durften und praktisch nur im Haus und auf ihren Zimmern waren: „Die Leute tun mir leid. Das macht alte Leute krank und depressiv, wenn sie keinen Besuch haben dürfen.“

Auch Thelma Del Mundo, seit Februar 2019 hier, ist im wahrsten Wortsinne in Bonndorf angekommen: „Wir haben viele gute Beziehungen zu anderen Mitarbeitern und ich liebe die alten Leute“, sagt sie. Dass der Ort nicht allzu groß ist, würde ihr gefallen „und ich mag unser Teamwork“. Sie hofft, dass nach ihrem Abschluss die siebenjährig Tochter und ihr Mann, der in der Computerbranche tätig sei, auch nach Deutschland kommen können. Ein bisschen bang ist allen inzwischen vor Heimatbesuchen, denn seit Mitte Mai dürfen keine philippinischen Pflegekräfte mehr ins Ausland kommen. Angesichts der Corona-Krise will man sie im Land behalten.

Wissbegierig und engagiert

Und die hiesigen Chefs wünschen sich, dass sie uns erhalten bleiben. „Die Leute sind hochloyal, unheimlich wissbegierig, lerninteressiert, offen und engagiert“, sagt Katja Stark, Leiterin des St. Laurentiusheims in Bonndorf. Rolf Steinegger, einer der Caritas-Geschäftsführer, appelliert direkt an die Bevölkerung, die ja dringend Pflegekräfte braucht: „Jetzt kommt es darauf an, dass diese tollen und zugewandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sonst in der Gesellschaft ankommen, dass sie am Leben teilhaben können, damit sie sich daheim fühlen und uns erhalten bleiben.“