von Stefan Limberger-Andris

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung die Zulassung der fünf Bewerber Hans Grabow, Alexandra Ruf, Jochen Schäuble, Thomas Reich und Marlon Jost zur Bonndorfer Bürgermeisterwahl bestätigt. Von den Kandidaten hatten sich Alexandra Ruf und Jochen Schäuble als Zuhörer in der öffentlichen Ausschusssitzung in der Stadthalle eingefunden.

Hauptamtsleiter Harald Heini stellte nach Ende der Bewerbungsfrist und vor Sitzungsbeginn fest, dass keine weiteren Bewerbungen abgegeben worden waren.

Keinerlei Beanstandung der Bewerbungsunterlagen hatten die Ausschussmitglieder Harald Hien, Ingo Bauer und Gernot Geng nach nochmaliger Überprüfung der Unterlagen. Ausschussvorsitzender Michael Scharf verkündete, dass auch er keine Mängel festgestellt habe.

Da Hans Grabow, Alexandra Ruf, und Jochen Schäuble (Bewerbung jeweils am 15. Februar, 7.30 Uhr im Rathaus als eingegangen registriert) ihre Bewerbungen zeitgleich abgegeben hatten, wurde ihre Reihenfolge auf dem Stimmzettel ausgelost.

An oberster Stelle steht demnach Hans Grabow, es folgen Alexandra Ruf und Jochen Schäuble. Thomas Reich und Marlon Jost erhalten die weiteren Positionen auf dem Stimmzettel, da deren Bewerbungen jeweils später eingegangen waren.

Wahltermin: Die Bürgermeisterwahl in Bonndorf, findet am Sonntag, 25. April statt, ein möglicher zweiter Wahltermin ist am Sonntag, 9. Mai, geplant.