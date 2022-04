von sk

„Dass ich hier in der Wutachschlucht einen Gärtner treffe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht“, sagte ein Schweizer, der mit seiner Familie in der Schlucht frühmorgens auf Wandertour war. Er traf auf einen Trupp des Schwarzwaldvereins, ausgestattet mit Laubrechen. Jedes Jahr zu Beginn der Wandersaison findet die klassische Schluchtputzete des Schwarzwaldverein Bonndorfs statt.

Dabei sind bei der Schluchtputzete neben der traditionellen Runde von Mitgliedern auch Helfer der Bergwacht Wutach und immer wieder neue Gesichter aus Bonndorf und Umgebung dabei. Sie alle eint die Tatkraft etwas Gutes für das Naturschutzgebiet Wutachschlucht und die Wanderer aus nah und fern zu tun.

Von der Lothenbachklamm bis zur Wutachmühle wird Müll gesammelt, gerecht, gehackt und gewerkelt. Unzählige Müllsäcke wurden gefüllt. Ein Müllsammeltrupp erzählt: „Vor allem um und an den Parkplätzen ist unglaublich viel Müll. Ein alte Waschbeckenfassung, Plastikflaschen, Teppich und sogar eine Matratze haben wir gefunden.“

Im Zuge der Schluchtputzete werden auch die Pfade in der Wutachschlucht wieder sicherer gemacht. B | Bild: Marisa Schwenninger

Auf eine Wanderung nimmt man wohl eher keine Matratze mit, heißt es dazu weiter in der Mitteilung des Schwarzwaldvereins zur großen Schluchtputzete. Kurzum: Nicht aller Müll ist von Wanderern, sondern auch einiges achtlos und schnell aus dem Auto ausgeladen. Nach dem Motto „Aus den Augen aus dem Sinn“, findet sich allerhand zum Leidwesen der Natur.

Auch eine Biotoppflege in Bad Boll wurde in Angriff genommen. Zwei Mann mit Motorsäge und etliche helfende Hände packten an als es hieß, Teile von Baumkronen und Äste aus den Wiesen zu tragen. Denn im Frühsommer sollen diese wieder mit einem Pferdegespann gemäht werden. Dass es in der Wutachschlucht immer wieder Erdrutsche gibt, wurde auch bei dieser Schluchtputzete klar. Mit Pickel und Schaufel wurde ein kleiner Erdrutsch zwischen Schurhammerhütte und Wutachmühle begehbarer gemacht. Die schwere Erde klebte am Arbeitsgerät und ließ ins Schwitzen kommen.

Zurück zum Schweizer, der amüsiert den Laubrechen beäugte: Vielen Wanderern ist nicht klar, weshalb die Helfer immer wieder diesen Kraftakt angehen. „Da haben Sie noch ganz schön was vor sich“, sagt ein anderer. Doch sind die Wege erst einmal frei von Laub, trocknen sie nach Niederschlag schneller ab. Trockene Wege bedeutet weniger Gefahr auszurutschen und damit auch weniger Unfälle, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Bergwacht freut sich über jeden Einsatz, den sie nicht haben. Einmal erklärt, leuchtet das vielen Wanderern ein.

Ein „Vielen Dank für Ihren Einsatz!“, motiviert die Helfer immer wieder zum Weiterzumachen. Zu gerne hätten die Ehrenamtlichen die Augen des Schweizers gesehen, der nicht glauben wollte, dass um die nächsten Kurven noch ein Mann mit Laubbläser unterwegs war.

„So sehr Laubbläser im Verruf sind: Für diesen Einsatz hier in der Schlucht ist er einfach genial“, erklärt Friedbert Zapf, Mitglied des Schwarzwaldvereins. Tatsächlich läuft es sich auf dem Rückweg zum Auto um einiges leichter auf den frisch gerichteten Wegen. Schneller kommt man auch voran. Gut so. Denn am Ende jeder Schluchtputzete wartet ein feines Essen im Gasthaus „Kranz“ in Bonndorf das die Helfer stärkt und für den nächsten Einsatz motiviert.