von Martha Weishaar

Digital heißt das Gebot der Stunde in diesem durch das Coronavirus so stark beeinträchtigte Jahr. Und so veranstaltete die Stadtbibliothek Bonndorf, dem Beispiel der Frankfurter Buchmesse folgend, auch den Frederick-Tag digital.

Autor reißt Zuhörer mit

Ob es da gelingen würde, den Draht zwischen Zuhörern und Autor zum Glühen zu bringen? Dahingehende Überlegungen von Flora Jägler aus dem Leitungsteam der Bücherei wurden zerstreut. Im Handumdrehen gelang es Kinderbuchautor Matthias von Bornstädt sein Publikum von seinem Berliner Arbeitszimmer aus zu fesseln, ja sogar zum Mitmachen zu bewegen.

Etliche spannende Kinderbücher hat der Mann bereits verfasst. Die bekannteste Reihe basiert auf dem Gesellschaftsspiel „Die drei Magier“. Und das kannten auch die Jungs aus der A-Klasse der hiesigen Grundschule, die sich bereitwillig auf den lebhaften digitalen Dialog mit Matthias von Bornstädt einließen. Dieser räumt auf Nachfrage ein, dass es für ihn eine Premiere war, seinem Publikum bei einer Autorenlesung via Webcam gegenüber zu sitzen. Eine digitale Lesung sei wie „reden mit dem Astronauten“, nur, dass das „Raumschiff“ eben sein Zuhause sei. Abspecken müsse er digital allerdings, da er den Kindern keine Requisiten oder Verkleidung zum Mitmachen geben könne. Dieses Gemeinschaftserlebnis, also die Szenen mit den Kindern nachzuspielen, fehle ihm beim virtuellen Dialog.

Überraschungen fehlen

„Eine echte Lesung ist für mich sonst wie ein großer Kindergeburtstag oder eine abenteuerliche Schatzsuche. Kinder, die mitspielen, bringen ja immer eigene Ideen ein und geben der Veranstaltung dadurch einen besonderen Dreh. Die Überraschungen und das echte Abenteuergefühl fehlen mir“, räumt der Autor ein.

Von Corona kaum betroffen

Matthias von Bornstädt räumt übrigens im Gespräch unumwunden ein, im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern keine wirtschaftlichen Nachteile durch die Corona-Pandemie zu haben. Seine Schreibprojekte seien von dem Coronavirus kaum betroffen. Und da er selbst Arzt sei, so Matthias von Bornstädt, greife er nun eine seit langem bestehende Idee auf, indem er Kinderbücher mit medizinischem Inhalt verfasse. „Danach hat bis im vergangenen Jahr keiner gekräht. Aber jetzt ist das Thema sehr gefragt, und ich bin grad dabei, ein abenteuerliches Buch zum Thema Körper zu machen, das im kommenden Jahr bei einem großen deutschen Verlag erscheint“, verrät Matthias von Bornstädt.