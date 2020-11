von sk

Es hätte ein ganz besonderer Poetry-Abend werden sollen: Fee Brembeck und Sulaiman Masomi hätten am 20. November gemeinsam beim Folktreff in Bonndorf auf die Bühne treten sollen, eine Kombination, die so bisher bundesweit einzigartig ist. Die neuen Corona-Lockdown-Maßnahmen haben dem Folktreff nun aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Die Veranstaltung am 20. November kann nicht stattfinden“, gibt Vorsitzende Gudrun Deinzer mit großem Bedauern bekannt.

Man sei zunächst fast untröstlich gewesen, diesen geplante Poetry-Abend unter dem Titel „Poetry total“ mit „zwei absoluten Spitzenkräfte der bundesweiten Szene“ absagen zu müssen, so Deinzer weiter. Aber: „Wir haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, im Sinne von aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“

Statt am 20. November kommen die beiden Künstler Fee Brembeck und Sulaiman Masomi nun am 24. Januar 2021 nach Bonndorf und tragen damit zum ersten Kleinkunstwochenende des Folktreffs bei, denn am Samstag davor, am 23. Januar, wird die „Bonndorfer Löwin 2020“, Rosemie Warth, erwartet. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben gültig, ergänzt Gudrun Deinzer.

Weil derzeit noch keiner weiß, wie sich die Pandemie und die Vorschriften nach dem 30. November fortsetzen, wurde auch die geplante Dezember-Veranstaltung des Folktreffs verschoben, auf November 2021.

Insgesamt, so Gudrun Deinzer, versuche man, in den nächsten Wochen ein „Programm 2021“ aufzustellen. Schließlich sei Kultur ein wichtiger Bereich des großen Ganzen und dürfe nicht ganz zum Erliegen kommen. In diesem Zusammenhang weist Deinzer auch darauf hin, dass die bisherigen Folktreff-Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen, bisher vier an der Zahl, dank eines durchdachten Hygienekonzepts problemlos über die Bühne gegangen sind. „Alle sind komplett gesund geblieben“, freut sich Deinzer.