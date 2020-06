von Juliane Kühnemund

Das Flachdach des Bonndorfer Bildungszentrums ist undicht, an manchen Stellen tropft Wasser durch. Ende Mai hat der Bonndorfer Gemeinderat die Arbeiten für die Abdichtung des Schuldaches an die Firma Metzler GmbH aus Hinterzarten vergeben – notwendig war die Schadensbehebung auf einer Fläche von rund 560 Quadratmetern.

Schulbetrieb wird nicht gestört

Einig war man sich, dass man um die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 121.866 Euro nicht herum komme. Mittlerweile sind die Arbeiten in vollem Gange. Der laufende Schulbetrieb wird durch die Arbeiten nicht gestört. Jetzt wird darauf gehofft, dass das Flachdach, das bereits in der Vergangenheit zweimal abgedichtet werden musste, nach der Sanierung wieder für einige Jahre dicht ist.