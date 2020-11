von sk

Seit 15 Jahren lädt die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen Vereinsverantwortliche aus dem ganzen Geschäftsgebiet ein, deren Vereine ein Jubiläum oder ein besonderes Ereignis zu feiern haben. Die übliche Feier fiel in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch hat die Sparkasse Vereine und Organisationen unterstützt, mussten diese durch den Lockdown doch viele geplanten Veranstaltungen auf Eis legen.

Im Frühjahr hat die Sparkasse beim ersten Lockdown spontan entschieden, den Vereinen, die auf Kosten für beispielsweise Jubiläumsveranstaltungen sitzen geblieben sind, mit 10.000 Euro unter die Arme zu greifen. Der zweite Lockdown führt nun aktuell zu einer neuerlichen Hilfe auch aus Fördermittel des PS-Sparens.

Der gewohnt mit Künstlern und einem Essen gestaltete Vereinsabend mit 130 Vereinsvertretern als Gäste fiel wegen Corona nun selbst ins Wasser. Norbert Plum, der Vorsitzende des TuS Bonndorf, hat nun stellvertretend für alle Vereine den Spendenscheck in Höhe von 25.225,92 Euro entgegengenommen. Vorstandsvorsitzender Theo Binninger wies darauf hin, dass dies die Gesamtsumme für 36 Vereine im ganzen Geschäftsgebiet ist. „Mit diesem Scheck spreche ich allen ehrenamtlich Aktiven in unseren Vereinen einen ganz herzlichen Dank aus“, sagte Binninger und fügte an: „Vereinsarbeit ist unerlässlich für die Bürgergesellschaft, wie es Lord Dahrendorf auszudrücken pflegte.“ Die Vereine seien enorm wichtig und Träger von Kultur, Sport, Tradition und Kirche. „Sie bilden junge Menschen aus, sie machen Integrationsarbeit und machen unsere Heimat lebendig“, lobte der Sparkassenchef.

Die Vereine

Von der Unterstützung der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen profitierten in diesem Jahr folgende Vereine: