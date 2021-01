von Martha Weishaar

Das juristische Verfahren wegen finanzieller Unstimmigkeiten in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Während Pfarrer Eckart Kopp den durch das Amtsgericht Waldshut-Tiengen erlassenen Strafbefehl akzeptierte, ist unklar, ob sein ehemaliger Amtskollege Einspruch eingelegt hat.

Das Amtsgericht hatte nach Abschluss der Ermittlungen am 20. November 2020 zwei Strafbefehle wegen des Vorwurfes der Untreue erlassen, gegen die bis 8. Dezember Einspruch eingelegt werden konnte. Der mittlerweile in den Ruhestand getretene Eckart Kopp akzeptierte nach eigenem Bekunden den Strafbefehl in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags.

Das teilt die Pressesprecherin des Amtsgerichts auf Nachfrage mit. Ob sein einstiger Amtskollege die auferlegte Geldstrafe ebenfalls angenommen oder dagegen Einspruch erhob, ist unklar. Oberstaatsanwalt Christian Lorenz konnte hierüber auf Anfrage keine Auskunft geben.

Ermittlungen seit zwei Jahren

Seit zwei Jahren ermittelte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen in dieser Angelegenheit. Jürgen Schäfer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, fasst zusammen, dass nach Prüfung einer eingegangenen Strafanzeige gegen vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei.

Unter anderem war auch gegen die Pfarrgemeinde- und Stiftungsräte der Seelsorgeeinheit anonym Anzeige erstattet worden. Die Strafanzeige gegen alle weiteren Personen sei im Frühjahr 2019 in Ermangelung zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat nicht weiter verfolgt worden.

Bereits Mitte Oktober 2020 sei ferner das Ermittlungsverfahren gegen zwei der vier Beschuldigten eingestellt worden, da von einem strafbaren Verhalten dieser Personen nicht auszugehen sei. Die Ermittlungen hätten sich insbesondere deshalb als komplex und zeitaufwendig gestaltet, weil umfangreiche Finanzermittlungen getätigt und zahlreiche Unterlagen ausgewertet werden mussten, teilt Jürgen Schäfer mit.

Viele Geldflüsse seien zu überprüfen gewesen, dabei habe es sich aber vielfach um Kleinbeträge gehandelt. Dadurch erkläre sich die angegebene Schadenshöhe. In einem Fall liege diese im mittleren dreistelligen, im anderen Fall im mittleren vierstelligen Bereich.

Strafbefehle für individuelle Schuld

Die im Raum stehenden Wiedergutmachungsleistungen, welche die mitgeteilten Schadensbeträge übersteigen, ließen indes keine tragfähigen Schlüsse für den Nachweis einer Straftat ziehen. Eine etwaige kirchenrechtliche Haftung der Beschuldigten für unter ihrer Verantwortung entstandene Vermögensschäden sei nicht mit der Begehung einer Straftat gleichzusetzen. Dies liege unter anderem daran, dass für eine Strafbarkeit ein vorsätzliches Handeln nachzuweisen wäre.

Die in den Strafbefehlen erhobenen Vorwürfe beschränkten sich ausschließlich auf jene Sachverhalte, bei denen den Verantwortlichen eine individuelle Schuld nachgewiesen werden könne. Dies gelte ebenso für die Berücksichtigung des Zeitraumes ihrer Tätigkeit für die Seelsorgeeinheit.

Grundsätzlich sei eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit Voraussetzung für eine Anklageerhebung. Soweit ein Anfangsverdacht in Bezug auf weitere Vorwürfe bestanden habe, sei das Verfahren eingestellt worden. Entweder habe sich der Verdacht nicht ausreichend erhärten lassen oder es sei Verjährung mit Blick auf die vorliegend geltende Verjährungsfrist von fünf Jahren eingetreten.