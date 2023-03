Während es in anderen Ortsteilen Musikvereine gibt, existiert in Wellendigen seit 1931 eine ganz andere Kapelle.

Mindestens seit 1848 bestand in Wellendingen eine Gruppe von Musizierenden, die aber kein geschlossener Verein war. Am 1. August 1869 wurde der Musikverein gegründet, in dem damals 24 aktive Musiker mitspielten. In der Generalversammlung 1931 wurde