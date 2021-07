von Martha Weishaar

Dichtkunst ist gemeinhin nicht das, was Veranstaltungshallen oder -säle füllt. Aber sie ist – zumal im Land der Dichter und Denker – unverzichtbar. Nicht zuletzt ist Wort- und Sprachkunst veritable Kleinkunst. So erstklassig die Poesie von Fee Brembeck und Sulaiman Masomi also ist, so überschaubar war doch der Publikumsandrang bei der ersten Folktreff-Veranstaltung nach langer Corona-Zwangspause am Sonntagabend in der Stadthalle.

Aufgeregt seien sie, bekennen beide Künstler bei ihrer jeweils ersten, viermal verschobenen Bühnenshow nach langen Monaten auferzwungener Untätigkeit. Seien sich gar nicht sicher, ob sie dieses „Bühnenzeugs“ überhaupt noch können. Derlei Sorgen erwiesen sich als völlig unbegründet. Fee Brembeck und Sulaiman Masomi präsentierten eine hervorragende Bühnenperformance mit Texten, die es in sich haben.

Er fühle sich „ein bisschen überintegriert“, meint der Afghane Suleiman gar zu seinem phantastischen Exkurs über den „Rat der deutschen Sprache“, in welchem Lyrik, Epik, Deklination, Alliteration oder Politische Korrektheit über den Wandel der Sprache fachsimpeln. Masomis selbstbewusstes Fazit: „Suleiman rettet die deutsche Sprache.“ Dazu trägt der Literaturwissenschaftler gewiss einiges bei. Etwa, wenn er in der Auflistung internationaler Partygäste die vermeintlichen Charaktere diverser Völker zusammenfasst und beispielhaft aufklärt, was, „einen polnischen machen“ bedeutet. Brillant gerät der Diskurs zweier Geographen, in welchem Eigennamen von Ländern oder Städten ein seltsam illustres Eigenleben entwickeln.

Auf „Poetry total“ versteht sich Sulaiman Masomi vortrefflich. Als gebürtiger Afghane fühlt er sich in Deutschland überintegriert. | Bild: Martha Weishaar

Unerschrocken und messerscharf analysierend parliert der von der Evolution enttäuschte Künstler über die Schwierigkeit der Wohnungssuche mit Migrationshintergrund oder seine Strategie, als Kanake bei Rot über die Straße zu gehen. Bei Grün würde irgendein Kanake ihn nämlich überfahren. Denn Kanaken gehen oder fahren nun mal nur bei Rot. Das zumindest erklärt er dem – in seinem Programm allgegenwärtigen – Nazi, der ihn eines Besseren, also deutscher Tugenden, belehren möchte.

Fee Brembeck beweist derweil neben ihren dichterischen Fähigkeiten auch ein herausragendes Gesangstalent. Die aus Bayern stammende Berlinerin steht tatsächlich unmittelbar vor dem Abschluss ihres Opern-Gesangsstudiums. Urkomisch geraten ihre Gesangsdarbietungen, was mal an höchst eigenwilligen Übersetzungen italienischer Arien, mal an sportlichen Choreographien liegt, welche der stimmlichen Qualität scheinbar sehr förderlich sein sollen.

„Feeminismus“ lautet nicht nur einer ihrer Buchtitel, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm der evangelischen Beinahe-Theologin. „Schlau“ sollte das neue „Schön“ sein, fordert die Dichterin im Hinblick auf Anforderungen etwaiger Ideale künftiger Top-Models. Sollte Heidi Klum sie bei ihrer Suche nach „Germans next“-Protagonistinnen zufällig mal von der Straße abgreifen, wolle Brembeck jedenfalls neue Akzente setzen. Und sollten jemals Spielerfrauen nicht nur hübsch, sondern darüber hinaus Professorinnen sein, würde das den niedrigen akademischen Grad ihrer berufskickenden Männer ein Stück weit kompensieren.

Überragende Dichtkunst präsentiert Fee Brembeck in ihrem Mutmach-Gedicht „Schau dich an!“. Sowohl inhaltlich als auch darstellerisch fesselte sie das Publikum mit dieser erbaulichen Aufmunterung nebst philosophischem Unterbau. Beide Künstler erwiesen sich als Meister ihres Fachs und arrangierten sich kongenial bei ihrer ersten und vielleicht einzigen gemeinsamen Bühnenshow .