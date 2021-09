von Stefan Limberger-Andris

Alexandra Ruf, frühere Leiterin des Ordnungsamts Bonndorf, übernimmt die Leitungsfunktionen der Allgemeinen Verwaltung der Gemeinde Wutach am 1. Oktober. Dies bestätigte auf Anfrage Bürgermeister Christian Mauch. Die 30-Jährige wechselt von der Landkreisverwaltung Waldshut nach Wutach. Alexandra Ruf sammelte in der Stadtverwaltung Bonndorf seit 2010 reichlich Erfahrung, war ab 2017 stellvertretende Hauptamtsleiterin und leitete zuletzt das Ordnungsamt Bonndorf. Ab März 2020 war sie als „Corona-Beauftragte“ Ansprechpartnerin in allen Pandemie-Fragen der Stadt Bonndorf. Bei der Bürgermeisterwahl im April hatte sie das zweitbeste Wahlergebnis der fünf Kandidaten eingefahren. In Falle einer Niederlage hatte sie im Vorfeld eine berufliche Neuorientierung angekündigt.

Alexandra Ruf wechselt für den Haupt- und Rechnungsamtsleiter Arnold Hettich vom Landratsamt Waldshut zur Gemeindeverwaltung Wutach. Arnold Hettich werde die Gemeindeverwaltung nach nahezu 35 Jahren im Laufe des kommenden Jahres verlassen, hatte Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Hettich war im Vorjahr für 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausgezeichnet worden.