von pk

Schon in der häuslichen Wiege bekam man als kleiner Bub stetig einverleibt: Neue Besen kehren gut. Auf diesen altbäuerlichen Grundsatzes besann sich der Ewattinger Elferrat nach dem freiwilligen Ausscheiden altbewährter Fasnet-Urgesteine bei der Suche nach würdigen Nachfolgern. Außerdem hat der Ewattinger Elfer bereits ein Konzept für die Fasnet 2021 ausgearbeitet.

Generationswechsel im Elferrat

Anfang des Jahres verkündeten sechs Elferräte ihren Abschied von der Riege. Florian Kech, Florian Schulz, Jens Kromer, Haiko Retzke, Michael Grieshaber und Michael Hevart bezeugten nach beinahe 20 Dienstjahren eine gewisse Fasnachtsmüdigkeit.

Dementsprechend sah sich der restliche Elferrat aus den Mitgliedern Jörg Kech, Felix Kuschel, Alexander Gliese, Artur Riester, Joshua Dornfeld und Philipp Keller dazu berufen, würdige Nachfolger für die ausgeschiedenen Fasnetikonen zu suchen. Gleich vier Neuanwärter können die Ewattinger Narren nun vorweisen.

Die Neuen

Unter diesen neuen Gesichtern befinden sich junge Burschen, die sich schon Jahre davor bei den Strohbären als Hästrager bewiesen haben und eine große Portion Eigenmotivation und Humor an den Tag legen. Es sind dies die Gebrüder Samuel und Simeon Mauch (beide Söhne von Bürgermeister Christian Mauch), die sich ihre Vorfreude auf zukünftige kabarettistische Verkörperung ihres Vaters nicht verkneifen können. „Endlich können wir ihm es heimzahlen“, grinsen beide über ihre vier Ohren.

Bonndorf Betrunkener Autofahrer versucht in Ortsdurchfahrt Bonndorf, vor Polizei zu flüchten Das könnte Sie auch interessieren

Maximilian Huber und Marc Vetter treten in große Fußstapfen, da deren Väter Udo und Georg zu den heute noch benannten „wahren Elfern“ zählen. Die beiden witzeln: „Wenn deren Elfererfolg nur halb so groß wäre, wie ihre Erzählungen, dann hätten wir schon seit der Wiedervereinigung einen Impfstoff gegen Corona.“

Das neue Team versammelte sich unter Betrachtung aller gültigen Corona-Regelungen im Gasthaus „Zur Burg“ um einen Teil des Vorstands zu wählen und Konzeptionen für den kommenden 11.11. und die Fasnet 2021 zu überlegen. Marc Vetter erklärte sich spontan bereit, das Amt des Schriftführers zu übernehmen. Jörg Kech, welcher nun als Dienstältester in dem neuen Gremium zählt, sieht für sich noch lange kein Ende und übernahm zum wiederholten Male das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Beide wurden einstimmig gewählt.

Kabarett am 11.11. abgesagt

Das Team der Ausscheidenden wollte noch ein letztes Mal beim Dorfkabarett am 11.11. gemeinsam auf der Bühne stehen. Dieser Plan zeigte sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie als nicht umsetzungsfähig und wurde daher von Seiten des Elferrats und dem Gasthaus „Zur Burg“ abgesagt. Dementsprechend überlegte sich der neue Ausschuss eine corona-konforme Alternative. Am Mittwoch, 11.11., soll ein kleiner, lediglich vereinsinterner Umzug durch das Dorf laufen, um die Fasnet auszurufen.

Neue Pläne für Fasnet 2021

Für die Fasnet 2021 überlegten sich die Elfer, zu den Ursprüngen der Narretei zurückzukehren. Darunter versteht sich die Umsetzung der Kindergarten- und Schulbefreiung außerhalb der hiesigen Gebäude. Die Runde war sich einig, dass das Einbeziehen der Jüngsten in fastnächtliche Bräuche als wichtigstes Anliegen zu sehen ist.

Neben den Narrenspielen am Rathausplatz und der Elfertaufe am Dorfbrunnen stellt sich die Runde einen erweiterten Umzug durch mehrere Gassen und Straßen vor. Dementsprechend möchten die Ratsmitglieder mehrere Haushalte im Dorf ansprechen, welche sich eine mögliche Bewirtung an der frischen Luft vorstellen können. Des Weiteren dürfen die ganzen Fauxpas und lustigen Geschichten der Dorfbewohner des Jahres nicht in Vergessenheit geraten.

Die berühmt-berüchtigte Wesch solle auf jeden Fall stattfinden, sei es in schriftlicher oder in digitaler Form. Die Idee einer schriftlichen, traditionellen Form stieß bisher auf mehr Zuspruch. Als Neuauflage eines bisher eingerosteten Brauchs solle das fidele Eiersammeln am Fasnetfreitag zu neuem Leben erweckt werden, natürlich alles außerhalb der Haushalte.

Kurzfristige Änderungen möglich

Insgesamt wolle der Rat auf jeden Fall an den Ideen festhalten. Die Fasnet würde in diesen hoffnungslos erscheinenden Zeiten wieder etwas Licht am Ende des Tunnels bringen und könnte den innerdörflichen Zusammenhalt stärken. Auf kritische Fragen eines spontan anwesenden Gastes, welcher die ganzen Überlegungen anzweifelte, antwortete Vorsitzender Philipp Keller: „Alle unsere Ideen sind lediglich Überlegungen und noch keine vollendeten Tatsachen. Wir müssen kurzfristig unter der dann geltenden Verordnung und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde entscheiden, was in welchem Rahmen umsetzbar ist.“