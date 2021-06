von Stefan Limberger-Andris

Das Landratsamt Waldshut hatte Ende Mai die Voraussetzungen für einen geregelten Schulbetrieb als gegeben erachtet – die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt stabil unter 50.

Damit entfalle die Notwendigkeit des Wechselunterrichts an Schulen. Diese Unterrichtsform hatte einen Teil der Schüler zu Hause beim Fernlernen, einen Teil in den Schulen belassen.

An der Realschule war dies vor den Pfingstferien im Tagesrhythmus umgesetzt worden. Nach Auskunft der Schulverwaltung des Bildungszentrums kehrt auch die Grundschule zum vollen Regelunterricht zurück, dies allerdings bereits bei einer stabilen 7 -Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100.

Zwei Tests pro Woche verpflichtend

Er sei erleichtert, nach den Pfingstferien mit dem Präsenzunterricht in den Schulbetrieb starten zu können, so Felix Lehr. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass sich jeder Schüler, der am Präsenzunterricht teilnehmen möchte, verpflichtend zweimal die Woche testen lassen muss. Dieser Schnelltest kann in der Schule unter Aufsicht oder über einen Fremdanbieter mittels Zertifikat nachgewiesen werden. Wer dies nicht wolle, leiste den Schulbesuch über Fernunterricht.

Auch Schüler mit Vorerkrankungen stehe der Fernunterricht weiter offen. Grundsätzlich gelte zudem die Freistellung vom Präsenzunterricht bis zum Schuljahresende 2020/21. Die Schnelltestrate unter den Realschülern sei bislang hoch gewesen, erläuterte Felix Lehr. Vor den Pfingstferien haben sich lediglich ein bis zwei Prozent der Realschüler nicht testen lassen. Wie sich dies in dieser neuen Phase nach den Ferien entwickeln werde, könne er nicht voraussehen.

Sämtliche Hygieneregeln gelten weiterhin

Die Hygieneregeln müssen im Schulbetrieb aber weiterhin eingehalten werden, zum Beispiel: Tragen von Nasen-/Mundschutz (außer im Sportunterricht), Einhalten des Mindestabstands außerhalb der Klassenverbände, keine Kohortendurchmischung der Klassenverbände, Einhalten der zugewiesenen Wege im Gebäude und der Pausenbereiche auf dem Schulgelände, Reinigen der Hände. Trotz dieser weiterhin geltenden Regeln sind mit dieser Öffnung Erleichterungen gegeben. Felix Lehr: Innerhalb der Klassenverbände sei kein Mindestabstand mehr verlangt, Partner- oder Gruppenarbeit sei wieder möglich.

Erst einmal kein Sportunterricht

Damit verbunden sei ein Stück Schulalltag, wie er vor der Pandemie gepflegt worden sei. Es sei eine Umstellung für das Kollegium, mit den doppelten Schülerzahlen im Präsenzunterricht fertig zu werden. In der ersten Woche nach Pfingsten finde kein Sportunterricht statt. Dies gebe Raum, die Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis abzuwarten.

Erfreulich sei die Möglichkeit, eintägige Ausflüge im Klassenverbund zu unternehmen. Es seien somit beispielsweise Naturerlebnisse in Öttiswald möglich, die etwa im Biologieunterricht vertieft werden können. Weiter ausgesetzt bleibt der seit 42 Jahren bestehende schulische Austausch mit dem Broughton Business & Enterprise College im englischen Preston. Die Schulverwaltung denke frühestens über Weitergehendes im kommenden Schuljahr nach.

Fachlich sei die Realschule in den vergangenen Monaten insgesamt gesehen gut mit den pandemiebedingten Restriktionen zurechtgekommen – nicht zuletzt dort, wo es Unterstützung aus dem Elternhaus gegeben habe. Deutliche Spuren habe die Pandemie im Bereich des sozialen Lernens hinterlassen, weil im Fernunterricht Gruppen- und Klassenprozesse nicht möglich gewesen seien. Dies habe das Kollegium im Blick, und dieses Problem werde im kommenden Schuljahr angegangen.

Das Schulcurriculum biete hier Fördermöglichkeiten, zudem sei auf Landesebene fachliche Unterstützung angedacht. Möglicherweise gebe es für lernschwache Schüler auch erneut eine Lernbrücke wie bereits in den Sommerferien 2020. Aus schulischer Sicht sei er zuversichtlich, den Schülerinnen und Schülern wieder ein geordneteres Umfeld anbieten zu können, so Felix Lehr.