von Martha Weishaar

Herr Maier, was hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten in Sachen Kleintierhaltung verändert?

In den 1950er und noch bis zur ersten Hälfte der 1970er Jahre hielten sich viele Menschen Geflügel oder Kaninchen zum Zweck der Selbstversorgung. Da hieß es noch: „Hase ist das Fleisch des armen Mannes.“ Für viele war das die einzige Möglichkeit, sich einen Sonntagsbraten leisten zu können. Heute ist die Kleintierhaltung eher am Spaß orientiert.

Nach 17 Jahren hat Rolf Maier den Vorsitz im Kleintierzuchtverein C512 abgegeben. | Bild: Martha Weishaar

Hühnerhaltung ist in den vergangenen Jahren groß in Mode gekommen. Sind sich die Leute auch ihrer Verantwortung für die Tiere bewusst?

Ja, wer Tiere hält, hat in der Regel auch das Verantwortungsbewusstsein dafür. Wir haben im Verein durch den Trend zur Geflügelhaltung sogar einen Aufschwung erlebt.

Zur Person Rolf Maier, 74, wohnt in Bonndorf. 17 Jahre lang leitete der den Kleintierzuchtverein, der in seiner Ära große Erfolge erzielte. Im Alter von beinahe 75 Jahren zieht er sich nun aus der organisatorischen Verantwortung im Vorstand zurück. Dem Zimmermeister liegen auch andere Vereine am Herzen, so beispielsweise der TuS Bonndorf, die Pflumeschlucker und der Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge.

Die Mitgliederzahl des Bonndorfer Kleintierzuchtvereins ist seit Jahren ziemlich konstant. Wie sieht es mit der Altersstruktur aus?

Die Überalterung in Vereinen ist ein häufiges Problem und auch wir sind davon betroffen. Wir freuen uns natürlich über jedes neue Mitglied, aber die Jugend hat heute andere Interessen, als Kleintiere zu züchten. Trotzdem existiert unser Verein noch nach 63 Jahren, im Gegensatz zu manch anderen Vereinen in umliegenden Gemeinden. Einige dieser einstigen Vorsitzenden sind mittlerweile Mitglied bei uns. Momentan haben wir zwölf aktive Kaninchenzüchter und acht Geflügelzüchter in unseren Reihen.

Worauf führen Sie es zurück, dass die Kleintierhaltung insgesamt rückläufig ist?

Man braucht dazu vor allem räumliche Voraussetzungen. Die hat nicht jeder. Manche Vereine meinten in der Vergangenheit, mit dem Bau eigener Kleintieranlagen Mitglieder gewinnen zu können. Ich bin froh, dass wir in Bonndorf diesen Weg nie gegangen sind. Etliche Anlagen umliegender Vereine stehen inzwischen leer und altern ungenutzt.

Wie viele Kaninchen haben Sie in Ihrer eigenen Zucht?

Momentan 40.

Was macht einen guten Züchter aus?

Zum Zuchterfolg braucht es vor allem Glück. Natürlich muss man gute Elterntiere aussuchen und die Tiere gut pflegen. Jungtiere sollten rechtzeitig geboren werden, um für die Kleintierschauen im Spätherbst optimales Wachstum erreicht zu haben. Ob dann eine Rasse wie meine Kleinsilber Schwarz zu wenig oder zu viel Silber hat, das ist eine Frage der Bewertung, also Glückssache.

Wie oft kommt bei Ihnen Hasenbraten auf den Tisch?

Gar nicht so oft, wie man annehmen könnte. Traditionell essen wir an Weihnachten Hasenrollbraten. Das ist eine Spezialität meiner Frau Hedwig.

Verkaufen Sie Ihre Tiere lieber lebend oder tot?

Am liebsten lebend, direkt bei einer Kleintierschau. Der Verkauf eines lebenden Kaninchens bringt dreimal so viel ein wie der eines geschlachteten.