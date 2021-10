von Ralf Seifermann

Den Mitgliedern der DLRG-Ortgruppe Bonndorf waren in der Pandemiezeit die Hände gebunden. Eine der wichtigsten Aufgaben, nämlich die Frühschwimmausbildung, konnte wegen des Lockdowns nicht mehr ­stattfinden. Dies wurde in der Hauptversammlung der Rettungsorganisation deutlich.

Zwei Schwimmkurse fielen komplett aus, das betrifft insgesamt 120 Kinder. „Die Warteliste ist nun unendlich lang und die Kurse schon bis 2023 ausgebucht“, so Vorsitzende Tanja Rendler. Lediglich einen kleinen Kurs letzten Herbst mit fünf Kindern gab es, bei dem man ein neues Konzept ausprobierte. Der Schwimmlehrer gibt Anweisungen vom Beckenrand aus, das Kind ist mit einem Elternteil im Wasser. Dies habe gut funktioniert, drei Kinder schafften das Seepferdchen.

Erfreulicherweise findet derzeit gerade ein Schwimmkurs in Grafenhausen statt, allerdings wegen der pandemischen Vorschriften nur mit 30 anstatt 60 Kindern. Der Wachdienst an der Badestelle beim Aqua Fun in Schluchsee konnte in den Corona-Jahren stattfinden, in diesem Jahr auch im Bonndorfer Freibad. Vergangenes Jahr, in dem das Bonndorfer Freibad geschlossen blieb, durften die DLRG-Mitglieder ihr Training in Stühlingen abhalten und übernahmen dafür, um die dortigen Schwimmfreunde, die das Bad am Leben erhalten, zu unterstützen, ein paar Wachtage. Noch vor der Pandemie waren die Rettungsschwimmer mit 3400 Kameraden aus ganz Baden-Württemberg am DLRG-Tag im „Rulantica“, der Wasserwelt des Europa-Parks, dabei, was ein beeindruckendes Erlebnis war. Einen Einsatz in der Kaiserbucht am Schluchsee hatte man bei der Vorführung eines neuen Löschwasserbehälters für Waldbrände, bei der man die Bucht mit Rettungsbooten absichern musste, auch der Fahrdienst der geladenen Gäste wurde übernommen.

Ausbildung

Über die Kurse und die Ausbildung berichtete die Technische Leiterin Michaela Matt. Etliche Mitglieder nahmen an einem Erste-Hilfe-Kurs teil, absolvierten den Ausbildungsassistenten Schwimmen und Rettungsschwimmen und die Ausbildung zum Wasserretter. Diesen Sommer wurden im Schwimmbad die Rettungsabzeichen in Bronze (zwei Stück) und in Silber (28 Stück) abgenommen. Während des Badebetriebs wurden einige Jugendschwimmabzeichen, Seeräuber und Seepferdchen absolviert. Auch die Baby-Schwimm- und Aquafitness-Kurse von Edith Stallmann konnten, wenn auch mit weniger Teilnehmer, stattfinden.

Ehrungen

Neun DLRG-Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue ausgezeichnet. Dies war zum einen Günter Hany, dessen Ehrung eigentlich schon letztes Jahr fällig gewesen wäre, und der für 50 Jahre Treue zur DLRG die höchste Auszeichnung, das Ehrenabzeichen in Gold, überreicht bekam. Ebenso nachträglich wurde Andrea Rendler für 25 Jahre mit dem Ehrenabzeichen in Silber ausgezeichnet. Weitere Ehrungen gingen an Ulrike Kaltenbach und Ursula Marber für 40 Jahre, sowie an Katharina Schüler für 25 Jahre. In diesem Jahr konnten für 40 Jahre Guido Woll und Dirk Geng sowie für 25 Jahre Andreas Fuhrer und Dunja Wößner geehrt werden.