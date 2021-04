von Martha Weishaar

Wie die Vorbereitung für die Erstkommunion in diesem Jahr vonstattengeht, organisiert jede Kirchengemeinde individuell. In der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach werden insgesamt 27 Kinder im Juli erstmals ihre Kommunion empfangen.

Termine für Erstkommunion

Die genauen Termine sind am Samstag/Sonntag, 10./11. Juli, in Ewattingen sowie an den Sonntagen 18. und 25. Juli in Bonndorf, informiert Pfarrer Fabian Schneider auf Nachfrage.

Die bewährte Vorbereitung in Kleingruppen kann Pandemie bedingt freilich nicht durchgeführt werden. Vielmehr bereiten sich die Kinder mit ihren Familien überwiegend im Rahmen von Wortgottesfeiern und Messen in der Bonndorfer Pfarrkirche auf ihre Erstkommunion vor.

Weder der feierliche Einzug mit der Stadtmusik in die Kirche noch das Gemeinschaftsgefühl in der großen Gruppe wird es an den Erstkommunionfeiern 2021 geben. | Bild: Martha Weishaar

Die Peter und Paul-Kirche weist die erforderliche Größe auf, um vorgeschriebene Abstände sowie Corona-Regeln einhalten zu können. Sophia Malich koordiniert als Kinder- und Jugendbeauftragte die Vorbereitung mit Ingeborg Götz und Alissa Zeien. Die nächsten Wortgottesfeiern sind an den vier Samstagen im Mai, also am 1., 8., 15. sowie 22. Mai, jeweils um 11 Uhr. Eine Schatzsuche in den Gotteshäusern von Bonndorf und Ewattingen lockert die Vorbereitung zudem auf.

Schatzsuche in der Kirche

Seit Mitte April können die jeweiligen Familien einzeln die Ewattinger oder Bonndorfer Kirche nach „Schätzen“ durchsuchen. „Die Kinder sollen die Kirche nicht nur brav sitzend, sondern auch mal spannend aus einem anderen Blickwinkel erkunden“, erklärt Sophia Malich die Aktion. Die Auflösung der Schatzsuche sowie eine entsprechende Überraschung wird es am Samstag im Wortgottesdienst geben, verrät sie weiter.

Kinderkreuzweg mit Stationen

Besonders beeindruckend für Kinder und Eltern war im Rahmen der Vorbereitung der von Alissa Zeien vorbereitete Kinderkreuzweg mit ausgewählten Kreuzwegstationen mit Bildern, Texten sowie Gebeten. Bei der Gelegenheit durften die Mädchen und Jungen bereits ihr Erstkommunionkreuz in Empfang nehmen. Im Marienmonat Mai erhalten die Kinder zudem ihren Rosenkranz. Intensiv befassen sich die Erstkommunikanten ferner mit der Bedeutung der Taufe sowie der Kommunion, der Bibel sowie der Zehn Gebote, aber auch der Beichte.

Angebote als Alternative

Mit diesen Angeboten dürften alle Erstkommunikanten bis im Juli gut auf ihren großen Tag vorbereitet sein. Dass sie diesen feierlich mit ihren Familien begehen können, ist all den Mädchen und Jungen zu wünschen, auch wenn sie nicht wie Generationen vor ihnen mit Begleitung von Blasmusik zur Kirche ziehen und im großen Kreis feiern dürfen.