von Stefan Limberger-Andris

Eine Sisyphusarbeit ist es, ja – aber eine, die das Leben der Mitarbeiter im Stadtbauamt deutlich vereinfachen wird, wenn das Ergebnis vorliegt. Werner Steiert vom Stadtbauamt lag eine digitale Erfassung der Kanalisation, für die die Stadt unterhaltspflichtig zeichnet, schon lange am Herzen. Die erfassten Daten des beauftragten Ingenieurbüros, das damit seit eineinhalb Jahren beschäftigt ist und die Arbeit voraussichtlich diesen Sommer abschließt, seien weit gediehen, erläuterte er auf Anfrage.

Derzeit sitzt Werner Steiert, der das Bonndorfer Kanalsystem wie kein anderer kennt, über den Korrekturen und verpasst der Datenaufnahme den Feinschliff. Im kommunalen Haushalt sind für die Maßnahme 100.000 Euro eingestellt. Es gebe bislang viel analoges Datenmaterial, sprich greifbare Übersichtskarten, zum Kanalnetz der Kernstadt, erläutert Werner Steiert. Die dortigen Angaben seien teils nicht mehr auf dem neuesten Stand oder könnten mit heutiger Technik genauer erhoben werden – beispielsweise werden Schachtzugänge zum Netz koordinatengebunden erfasst.

Digitalisierung des Kanalnetzes

Den Ausschlag, die Digitalisierung endlich anzugehen, habe letztlich das städtische Wachstum gegeben, etwa durch die Baugebiete Mittlishardt. Diese entwässern in die Kläranlage Bonndorf. Hierfür bedürfe es mittlerweile einer neuen Globalberechnung der Wassermengen, die in die Kläranlage transportiert werden. Die derzeit verwendete Globalberechnung stamme aus den 1990er Jahren. Zudem laufe die wasserrechtliche Genehmigung des Regenrückhaltebauwerks bei Wellendingen (ehemaliges Bonndorfer Klärwerk) aus. Mit dem neuen Datenmaterial werde das dynamische Fließverhalten des Abwassers im Kanalnetz neu berechnet. Dadurch seien Wasserspitzen besser vorhersagbar.

Die Daten fließen schließlich in eine Neubemessung des Regenrückhaltebauwerks ein. Dort wird die Schmutzfracht im Abwasser zwischengespeichert, um sie dann zeitlich versetzt – nach und nach – in die Kläranlage abzugeben. Dadurch werde eine temporäre Überlastung der Kläranlage mit Schmutzfracht verhindert. Mit der Neuberechnung des Netzes kann zudem festgestellt werden, welche Abschnitte im Netz überlastet sind. Damit lassen sich notwendige Ergänzungen feststellen. Die Stadt erhalte auch Hinweise über künftig notwendige Investitionen, etwa ins Klärwerk, in das Regenrückhaltebauwerk oder auch ins Kanalnetz.