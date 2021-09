von Martha Weishaar

Hin und wieder fallen Installationen aus vergangenen Zeiten auf, die längst überholt scheinen. Das Drehscheibentelefon dürfte den Älteren unter uns noch in guter Erinnerung sein, häufig an den ungemütlichsten Stellen des Hauses an der Wand installiert, damit nicht zu lange telefoniert wurde. Jüngere hingegen dürften solche Geräte kaum noch kennen.

Rudi Temesberger, der Bonndorfer Telefonexperte, hat einige Drehscheibentelefone in seinem Besitz und kann einiges darüber erzählen. „Die schwarzen Ausführungen waren für das einfache Volk, die elfenbeinfarbenen für gehobene Ansprüche gedacht“, berichtet er. Es gab Ausführungen, bei denen Gabel und Drehscheibe variabel waren, je nachdem, ob der Apparat an der Wand befestigt werden sollte oder auf dem Tisch stehen.

Diese alten Telefone funktionierten mit dem Impulswahlverfahren, das Anfang der 1970er Jahre vom Mehrfrequenzverfahren abgelöst wurde. Letzteres funktionierte allerdings nur noch mit Tastentelefonen, bei denen zusätzlich zu den Ziffern Stern- und Rautentasten verschiedene Sonderfunktionen ermöglichten. Die alte runde Wählscheibe hatte also ausgedient.

„Früher gab es höchstens zwölfstellige Telefonnummern. Später wurde das auf 14 bis 16 Stellen erhöht. Mit der Rautenfunktion hat man die Möglichkeit, kurze Rufnummern zu bestätigen und damit die Wartezeit der Verbindung zu verkürzen“, erklärt Temesberger weiter.

Heutiger Standard sind Telefonstationen mit mobilen Endgeräten, meist mehr als einem. Junge Leute bevorzugten zeitweilig das Mobiltelefon als einzige Telefonverbindung. Dieser Trend ist allerdings auch schon wieder überholt, weil die Anforderungen an schnelle Internetverbindungen mit hohem Datenvolumen gestiegen sind. Und die sind nun einmal über den klassischen Telefonanschluss zu haben.

Für dieses Mickymaus-Telefon gab einst jemand viel Geld aus. | Bild: Martha Weishaar

Rudi Temesberger jedenfalls zeigt stolz seine Telefonsammlung. Manche Exemplare sind aus den Jahren 1954 oder 1966. Sogar ein buntes Mickymaus-Telefon ist dabei, das zu seiner Zeit „richtig viel Geld“ gekostet hat, wie der Experte erklärt. Es sind allesamt schwere, klobige Apparate, die mit aktuellen Festnetztelefonen oder gar Smartphones gar nichts gemeinsam haben, aber Sammlerherzen höher schlagen lassen.