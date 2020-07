von Juliane Kühnemund

Der Regelbetrieb in den städtischen Kindergärten ist nach der coronabedingten Schließung der Einrichtungen wieder angelaufen, seitens der Stadt ist in diesem Jahr aber vorgesehen, Herbstferien zu machen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Erzieherinnen noch zahlreiche Urlaubstage haben, die abgebaut werden sollten. Gegen die Herbstferien in den Kindergärten wehren sich nun etliche Eltern.

Im Rathaus sei ein Brief von 13 Eltern eingegangen, die eine Betreuung der Kinder im Herbst für notwendig erachten und einfordern, informierte Bürgermeister Michael Scharf in jüngster Gemeinderatssitzung. Eine Lösung, die allen gerecht werden könnte, hatte die Stadtverwaltung nicht parat. Scharf kündigte an, das Thema in einer Sondersitzung des Gemeinderats am 17. August separat behandeln zu wollen.

Auf Kritik stößt auch die Vorschrift, Kinder mit Erkältungssymptomen nach Hause zu schicken, beziehungsweise auf Corona testen zu lassen. Monika Spitz-Valkoun gab zu bedenken, dass es gar nicht möglich sei, bei so vielen Kindern Tests durchzuführen. Auch hier müsse eine praktikablere Lösung gefunden werden, sagte die Stadträtin und Kinderärztin.