von Friedbert Zapf

300 Meter oberhalb der Schurhammerhütte führte einst ein Steg über den Fluss. Das gegenüberliegende Ufer ist flach, langgestreckt und recht breit und ist dicht mit Pestwurz, Brennnesseln und Indischem Springkraut bewachsen. Auch dort hat man einst das Wutachwasser genutzt, jedoch nicht zur Energiegewinnung, sondern für eine Fischzuchtanlage.

1873 beschreibt Conrad Meyer-Ahrens die Einrichtung. Die Fischzuchtanlage bestand aus sieben unterschiedlich großen Teichen, die durch Gräben miteinander verbunden waren. 700 Meter flussaufwärts, dort wo die Wutach gegen eine Felswand drängt, wurde das Wasser entnommen und über einen Kanal zu den Teichen geleitet. Etwas Quellwasser aus dem Steilhang des Bachheimer Walds hat man ebenfalls zugeführt.

Samuel Pletscher besuchte 1878 die Anlage und war fasziniert von den Aufzuchtteichen, „belebt von großen und kleinen Fischen“. Er beschreibt ein Holzhaus „mit braungrauer Schindelbedachung“. Das Haus wurde vom Betreiber der Anlage und seiner Familie ganzjährig bewohnt. Es gab einen „wohlgepflegten Gemüsegarten sowie die kleine Stallung und Vorratsräumlichkeit“.

Die Lage hatte einen Nachteil: „Im Winter ist der Fischer in der einsamen Thaltiefe der Wutach total von allem Verkehr abgeschlossen und darum genötigt, sich wohl mit Lebensmitteln zu versehen, da er mit seiner Familie dann völlig eingeschneit wird.“

Die Serie Etwa 80.000 Menschen durchwandern jedes Jahr die Wutachschlucht. Doch schon vor dem Einsetzen des Wanderbetriebs im Jahr 1905 herrschte reges Leben in der Schlucht. Der Mensch nutzte die regenerative Energie Wasserkraft, und die Wutachschlucht war Wirtschaftsraum. Diese Zeitung begibt sich in einer Serie auf Spurensuche nach zahlreichen verschwundenen Mühlen, Kraftwerken und Gasthäusern.

Im Haus der Anlage in der Wutachschlucht war auch die eigentliche Zuchteinrichtung untergebracht: „Im Parterre befindet sich die Einrichtung zur Ausbrütung der Fischeier.“ Meyer-Ahrens beschreibt 1873 ausführlich das aufwendige Verfahren der Fischzucht in der Schlucht: Der Fischzuchtbetreiber hat die Wutach gepachtet und fängt in der Laichzeit hauptsächlich Bachforellen, unterhalb der Anstalt auch Äschen und ganz selten im Unterlauf der Wutach auch einmal Lachse. Der Laich wird ausgestreift und befruchtet, aus den sorgfältig gewässerten Eiern schlüpfen dann die Jungfische, erläutert Meyer-Ahrens weiter.

An dieser Stelle, 300 Meter oberhalb der Schurhammerhütte, führte der Steg hinüber zur Fischzuchtanlage. Dort stand auch ein Wohnhaus mit einem Gemüsegarten. | Bild: Friedbert Zapf

Ein Teil wird direkt in die Wutach ausgesetzt, der Rest in den Teichen mit Pferdefleisch großgezogen und nach drei bis vier Jahren verkauft. Und Meyer-Ahrens berichtet schließlich auch über einen interessanten Zuerwerb der Familie: „Der Aufseher der Anstalt betreibt zugleich eine kleine Restauration, in der Regel hat er gutes Rothauser Bier, allerlei kalte Küche und, was doch auch nicht zu verachten ist, zu jeder Zeit frische Forellen.“

Wie nicht anders zu erwarten ist, hatte die Familie des Fischzuchtbetreibers immer wieder mit Hochwasser in der Schlucht zu kämpfen. Beim Jahrhunderthochwasser 1895 etwa mussten laut Schnarrenberger „die Münchinger Bauern die Leute aus der Fischzuchtanstalt retten“. Sehr wahrscheinlich versetzte diese damalige Katastrophe mit gewaltigen Sachschäden im Wutachgebiet der Fischzuchtanlage den Todesstoß. Denn im Jahr 1903 bemerkt Schuster, dass hier einmal „früher eine Fischkulturanstalt“ gestanden hatte.