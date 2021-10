von Martha Weishaar

Durch die Corona-Pandemie geriet vieles in der Welt aus den Fugen. Einmal mehr litten und leiden noch immer die Ärmsten der Armen am stärksten darunter. Der Bonndorfer Gandhi-Club kämpfte während der zurückliegenden eineinhalb Jahre in Indien gegen drastische Auswirkungen der Pandemie an. Allmählich kehrt wieder der Alltag in die Einrichtungen zurück, welche die Hilfsorganisation in gemeinsamer Anstrengung mit der Schweizer Stiftung Gandhi-Care fördert.

Fast alle Kinder und Jugendliche sind wieder in die Waisen- und Kinderheime sowie Ausbildungseinrichtungen der Organisation zurückgekehrt, nachdem im März vergangenen Jahren binnen vier Stunden das gesamte Land durch den Lockdown in den Ausnahmezustand geraten war.

„Mit einem Schlag waren in Indien 400 Millionen Tagelöhner arbeitslos geworden, den Familien brachen jegliche Einnahmen weg. Schulen waren für die Dauer von 42 Wochen geschlossen. Das war eine entsetzliche Situation“, sagt Ernst Forster, Gründer des Gandhi-Clubs. Einzige Möglichkeit, in dieser Zeit zu helfen, waren Lebensmittelpakete zur Notversorgung für 750 Familien mit insgesamt 350 Kindern.

Neuerdings wendet sich die Hilfsorganisation gleichwohl wieder ihren eigentlichen Zielen zu: Kindern und Jugendlichen aus prekären Verhältnissen eine Chance auf Bildung, berufliche Perspektive sowie ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Projektarbeiten

Dies geschieht auf verschiedenen Wegen für unterschiedliche Zielgruppen. 31 Patenschaften, die mittellosen Kindern einen Schulbesuch ermöglichen, wurden bisher auf den Weg gebracht. Etwas mehr als 100 Mädchen, allesamt Waisen oder Halbwaisen, leben in einem Heim im Distrikt Andhra Pradesh und dürfen von dort aus die nur 300 Meter entfernt liegende Schule besuchen.

Obschon der Schulweg so kurz ist, müssen die Mädchen zu ihrem eigenen Schutz begleitet werden, da es ansonsten immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen kommt. 20 junge Frauen erlernen in einer Werkstatt das Nähen. Nach zweijähriger Ausbildung gehen die mechanischen Nähmaschinen in ihren Besitz über, so dass die Frauen mit ihren Näharbeiten eine Existenzgrundlage haben. Neue Schülerinnen folgen dann.

In einem zusätzlichen Projekt werden neuerdings 20 Jugendliche zu Schreinern ausgebildet. Allerdings gestaltet es sich infolge der Corona-Pandemie schwierig, hierfür auch interessierte Jungen zu finden.

In einer weiteren Einrichtung in Yeraguntla werden junge Männer zu Elektrikern oder Installateuren ausgebildet. „Heards“ ist eines der jüngsten Projekte der Hilfsorganisation. Dabei werden Kinder, die in Kieswerken, Steinbrüchen oder Fabriken täglich zehn bis zwölf Stunden Sklaven ähnlich schuften müssen in einer Einrichtung für die Dauer von zwei Jahren auf ein altersgerecht soziales Leben sowie einen Hygienestandard vorbereitet, um anschließend eine Schule besuchen zu können.

Kurzfristige Hilferufe von Menschen in Not versuchen Gandhi-Club und Gandhi-Care mit Hilfsmitteln ebenfalls zu lindern. Beide Organisationen zusammen wenden dafür jährlich rund 140 000 Euro auf. Verwaltungskosten entstehen so gut wie keine, 99 Prozent der Gelder kommen unmittelbar bei den hilfsbedürftigen Menschen in Indien an, da die gesamte Organisation ehrenamtlich geleistet wird.

Die Hilfsgelder generieren sich überwiegend aus Spenden. Erfreulich ist die Zunahme der Einzelspender von 68 im Jahr 2019 auf 105 im Folgejahr. Den Löwenanteil der gesamten Zuwendungen machen gleichwohl Großspender aus. Auch die Zahl der Mitglieder stieg binnen eines Jahres von 38 auf 43. Attraktiv verpackt mit indischem Curry-Gewürz besteht auch die Möglichkeit, Spenden zu verschenken.

Der Gandhi-Club Bonndorf unterstützt Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Indien. Vorsitzender ist seit zwei Jahren Eckhard Fechtig, stellvertretende Vorsitzende Miriam Gutmann. Die Kasse führt Christian Kuppel, Eike Mazuga ist Schriftführerin. Weitere Informationen zum Gandhi-Club im Internet (www.gandhicare.org).