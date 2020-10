von Juliane Kühnemund

Warum gibt es in den Bonndorfer Neubaugebieten eigentlich keine Bürgersteige mehr? Dies wollte Stadtrat Matthias Woll (Bürgerliste) in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen. Dabei wurde unter anderem das erste Wohnhausprojekt im Neubaugebiet in Dillendorf genehmigt. Auch dort wurde beim Straßenbau auf das Anlegen von Gehwegen verzichtet.

Billiger ohne Bürgersteige

Die Leiterin des Bonndorfer Stadtbauamtes, Nicole Messerschmid, hatte für die fehlenden Bürgersteige eine kurze Erklärung: „Das braucht es nicht, die Straßen sind breit genug und die Erschließung, deren Kosten ja in die Bauplatzpreise einfließen, wird günstiger.“ Bürgermeister Michael Scharf ergänzte, dass man schon diverse Gehweg- und Randsteinphasen durchgemacht habe, die alle ihre Berechtigung gehabt hätten. Da habe es die Gehwege mit Hochbordsteinen gegeben, die bei starken Regenfällen zweckmäßig waren, dann seien die niedrigen Bordsteine gekommen, die mehr Barrierefreiheit gewährleisteten und schließlich seien die gepflasterten Randstreifen gekommen, die problemlos überfahren werden können. Was ist am sinnvollsten? – über diese Frage könne man sich streiten, sagte der Rathauschef.

Zur Entscheidung stehen

Stadtrat Ingo Bauer (CDU) erinnerte daran, dass der Verzicht auf Gehwege in Neubaugebieten ein Beschluss des Gemeinderates gewesen sei und meinte nun: „Dazu müssen wir stehen.“ Sollte das Gremium in seiner jetzigen Zusammensetzung anderer Meinung sein, könne schließlich bei künftigen Baugebieten neu über dieses Thema entschieden werden.

Neues Verkehrskonzept gefordert

Monika Spitz-Valkoun (Grüne) sah hier schon Handlungsbedarf, schließlich sei es teils unerträglich, wie in den Wohngebieten gefahren werde. Sie bedauerte, dass es keine Fußwege und keine Fahrradwege gibt und forderte insgesamt ein neues Verkehrskonzept für die Stadt Bonndorf.

Befürwortet wurde in der Sitzung noch der Antrag eines Unternehmens in der Allmendstraße, Büroflächen in Produktionsflächen umzunutzen. Das Ja des Gemeinderats gilt vorbehaltlich der Zustimmung der übergeordneten Behörden, die noch eine mögliche Lärmbelästigung zu prüfen haben.