Bonndorf vor 3 Stunden

Einfach drauf los schreiben: Zu Besuch in einem besonderen Deutsch-Unterricht

Lehrer Thomas Pforte wendet in der dritten Klasse der Bonndorfer Grundschule eine besondere Technik an: Seine Schüler dürfen über das schreiben, was sie wollen. So verfeinern sie den Umgang mit Rechtschreibung.