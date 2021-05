von Stefan Limberger-Andris

Ein Appetithappen, der Hunger auf mehr macht – mehr von den Fotografien der bekannten Künstlerin Herlinde Koelbl zu erleben: Das Team um die Kulturamtsleiterin des Landkreises Waldshut, Susanna Heim, und die Künstlerin selbst haben eine Lichtbildschau als öffentliche Aktion an der Bonndorfer Schlossfassade umgesetzt.

Die Ausstellung „Kleider machen Leute“, Fotografien von Herlinde Koelbl: Lichterschau Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Juni, 21 bis 22.30 Uhr vor dem Schloss; Ausstellung ab Donnerstag, 3. Juni, mittwochs, freitags und samstags, 12 bis 17 Uhr, donnerstags 12 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr. Für einen Besuch der Ausstellung müssen Interessierte negativ getestet, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder vollständig geimpft sein. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt zur Ausstellung kostet 4 Euro pro Person.

Im dritten Anlauf nun wird die eigentliche Ausstellung im Schloss Bonndorf an Fronleichnam eröffnet. Darüber hinaus werden an vier weiteren Terminen in der ersten Juniwoche 15 Fotografien im Doppelpack von Menschen in deren Arbeits- und Alltagskleidungsstücken auf einer vier mal sieben Meter großen, weißen Leinwand gezeigt. Die Leinwand wurde vor die Schlossfassade über das Portal gespannt. Ein Beamer projiziert die auf einen Laptop aufgespielten Fotografien paarweise auf die weiße Fläche, was nicht zuletzt optisch in den Abendstunden einen beeindruckenden Effekt auf den historischen Fassadenbereich zaubert.

Die Gegenüberstellung

In eine Dauerschleife werden die Fotografien jeweils 60 Sekunden lang gezeigt. Die Künstlerin fotografierte Menschen aus unterschiedlichen Berufen und in unterschiedlichem Alter – und stellt sie jeweils in zwei Fotografien nebeneinander: einmal in Arbeitskleidung, einmal in Alltagskleidung. Dem Betrachter bleibt es völlig belassen, etwa Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Kleiderwahl der einzelnen Personen zu interpretieren und die sich daraus ergebenden subtilen Botschaften auf sich wirken zu lassen. Spannend ist auch, Unterschiede in diesen Aussagen zu erfassen und miteinander zu vergleichen – es gibt für jeden Überraschendes zu erfahren.

Auf einen Laptop sind die Fotografien aufgespielt, die über den Projektor auf die Leinwand an der Schlossfassade projiziert werden. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Das Kulturamtsteam verzichtete für die Lichtbildschau bewusst auf weitere Erläuterungen zu den einzelnen Fotografien. Diese finden sich allerdings zu den jeweiligen Darstellungen in der eigentlichen Ausstellung im Schloss. Dort erzählen die Fotografierten in Textpassagen etwas über sich selbst, über Einstellungen zu Beruf und Privatem. Es gebe viel Spannendes zu erfahren, erläuterte Udo Eggi, Mitarbeiter des Kulturamts. In der Ausstellung selbst sind teilweise andere Fotografien zu sehen.

Bonndorf Ausstellung: Kleidung spielt bei Porträts eine große Rolle Das könnte Sie auch interessieren

Ein Dutzend Interessierte hatte sich am ersten Abend für die Aktion auf das Schlossgelände begeben. Mitgebrachte Decken und Sitzkissen bezeugten: Bei rund neun Grad ist es im Hochschwarzwald um 21 Uhr eben noch etwas frisch. Trotzdem: So etwas erlebt man nicht alle Tage.

Bonndorf Das neue Programm im Schloss Bonndorf, dem Kulturzentrum des Landkreises Waldshut, steht unter Vorbehalt Das könnte Sie auch interessieren

„Nachdem wir die Ausstellung ‚Kleider machen Leute‘ coronabedingt bereits zweimal hatten absagen müssen, wollten wir im dritten Anlauf etwas Besonderes im Vorfeld bieten“, sagte Susanna Heim. Sie zupft beim Gespräch an der, für diesen Maiabend offenkundige etwas zu dünnen Jacke, und zieht das Revers zusammen. Herlinde Koelbl habe den Vorschlag gemacht, einen Teil ihrer Fotografien auf einer Leinwand zu präsentieren. Ähnliches habe sie am Kunsthaus Zürich verwirklicht. Udo Eggi, sie selbst als Kulturamtsleiterin sowie ein Bonndorfer Eventtechniker setzten die Idee um, berichtet Susanna Heim. Mit Spannung erwarte sie die Reaktionen des Publikums auf diese auch für sie selbst neue Form, eine Ausstellung zu bewerben.

Treffen mit der Künstlerin

Besonders freut es Susanna Heim, die Künstlerin im Zuge der Ausstellung persönlich zu treffen. Herlinde Koelbl ist am Samstag, 5. Juni, in den Nachmittagstunden, vermutlich ab 16 Uhr, im Schloss anwesend. Verzichtet wird allerdings auf eine Ausstellungsführung durch die Künstlerin, wie es zunächst angedacht gewesen war. Dies sei wegen der derzeitigen Bestimmungen der Corona-Verordnung nicht möglich.