von Juliane Kühnemund

Der Kulturverein Folktreff in Bonndorf hat auch in Corona-Zeiten den Mut und den Optimismus nicht verloren. Obwohl zahlreiche geplante Veranstaltung 2020 ausfallen beziehungsweise verschoben werden mussten, steckten die Kleinkunstfreunde den Kopf nicht in den Sand. Sie wagten den Schritt – als die Vorschriften nach dem ersten Lockdown gelockert wurden – Veranstaltungen auf die Beine zu stellen und verschafften damit Künstlern und Publikum Lichtblicke in den schwierigen tristen Zeiten. Das Fazit: Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts sind alle Veranstaltungen im Corona-Modus für alle Beteiligten sicher geblieben.

Für Weihnachten hat sich der Folktreff erneut etwas Besonderes einfallen lassen – in Zusammenarbeit mit dem Kabarettisten Oliver Tissot, den die Bonndorfer kennen, stand er doch bereits auf der Folktreffbühne. Dort hat er schon bewiesen, dass er über die Bonndorfer Geschichten, Menschen und Skandälchen Bescheid weiß, in seinem Programm hat er dieses Wissen mit viel Wortwitz verpackt serviert.

Oliver Tissot wählte auch ungewöhnliche Wege. | Bild: Juliane Kühnemund

Jetzt geht der fränkische Kabarettist noch einen Schritt weiter – in die Häuser und zu den Leuten. Er blickt zurück auf ein wahrlich verrücktes Jahr und packt seine Eindrücke in ein kurzweiliges Video, das er den Bonndorfern zu Weihnachten und zum Jahresausklang präsentieren wird.

Das Video Das kurzweilige Video mit insgesamt rund 20 Kurzinterviews und tiefen Bonndorfer Einblicken wird ab 23. Dezember, 17 Uhr, hier und hier zu sehen sein.

Am Montag war Oliver Tissot mit seiner Ehefrau Johanna in Bonndorf unterwegs, machte unter anderem einen Besuch im Rathaus und in der Redaktion der Tageszeitung. Seine Ehefrau drehte kurze Filmsequenzen über die Begegnungen, in denen der Kabarettist Fakten sammelte, was denn in Bonndorf in den schweren Corona-Zeiten so alles passiert ist.

Mit viel Wortakrobatik und feinem Gespür für Humor fühlte er auch dem Rathauschef auf den Zahn, wobei er sich sehr wohl informiert zeigte, dass Michael Scharf zuerst seinen Rücktritt, dann den Rücktritt vom Rücktritt und letztlich wieder den Rücktritt vom Rücktritt des Rücktritts erklärt hatte. Dem Spaßvogel sind auch weitere Ereignisse in der Löwenstadt nicht verborgen geblieben, mit denen er die jeweiligen Gesprächspartner konfrontierte.

„Kein Kabarettist kennt uns so gut wie Oliver Tissot“, meinte denn auch die Vorsitzende des Folktreffs, Gudrun Deinzer. Sie freut sich riesig, dass sie diesen Könner seines Fachs für dieses Projekt gewinnen konnte. Man darf also gespannt sein, was dieser kabarettistische Jahresrückblick von und mit Oliver Tissot alles offenbart.