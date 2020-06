Ühlingen-Birkendorf

Eine gescheiterte Amerikafahrt: Wie vor 200 Jahren für eine Bonndorfer Familie die Reise in die Neue Welt zum Fiasko wird

Vor rund 200 Jahren – 1817 – will eine Schwarzwaldfamilie aus Bonndorf Hunger und Elend entfliehen. Verzweifelt versucht sie ihr Glück in der vielversprechenden „Neuen Welt“, Amerika, zu finden. Aufs Geratewohl beginnt eine Reise in eine vermeintlich bessere Zukunft – die aber schon früh ins Stocken gerät.