von Martha Weishaar

16 ausgewiesene Rundwanderwege laden ein, die Landschaft rund um Bonndorf sowie alle Ortsteile zu entdecken. In einer losen Serie stellen wir ausgesuchte Touren, fernab von vielbegangenen Hauptstrecken, vor.

Tourdaten Fuchsbergrundweg, 8,9 Kilometer; höchster Punkt: 807 Meter; tiefster Punkt: 690 Meter; 2,5 Stunden Laufzeit. Hardt-Rundweg, 3,3 Kilometer; höchster Punkt: 834 Meter; tiefster Punkt: 739 Meter; eine Stunde Laufzeit. Weitere Details finden Sie hier

Die Landschaft um Wellendingen lässt sich auf zwei Spaziergängen vortrefflich erkunden, und zwar auf dem „Fuchsberg-Rundweg“ oder dem „Hardt-Rundweg“. Beide haben anspruchsvolle Anstiege in sich. Der Fuchsberg mit seinem Grill- und Spielplatz wird bei Ersterem gleichwohl im großen Bogen umgangen.

Von der Ortsmitte führt der Weg erst einmal zum gepflegten Wellendinger „Käppeli“, das zu Zeiten unserer Vorfahren Ausgangspunkt für Fußwallfahrten nach Todtmoos war. Mehr als 40 Kilometer weit ist der Fußweg zur Wallfahrtskirche „Unserer lieben Frau“. In diesem einstigen Brauch begründet sich die Namensgebung für den Todtmoos-Weg. Der Rundweg Nr. 12 führt über diesen zum Pfingstloch- und dann auf den Steinaweg. Gelber Fingerhut gedeiht hier in üppiger Fülle am Wegrand, süße Walderdbeeren verlocken den Wanderer zum Naschen.

Das Wellendinger Käppeli ist sorgfältig restauriert und liebevoll gepflegt. | Bild: Martha Weishaar

Beim Grill- und Spielplatz an der Steina zeugt eine imposante Brücke davon, dass dies ein sehr alter Übergang sein muss. Auf dem anschließenden Sägerweg bestaunen wir zur linken Seite ein ums andere Mal steil aufragende wilde Felsformationen, während zur rechten Seite gemächlich das Flüsschen vor sich hinplätschert. In so einem Gewässer müssten sich doch eigentlich Forellen tummeln. Bei der ehemaligen Vogtsäge wird klar, worin sich die Namensgebung dieses Weges begründet. Ein eindrucksvoller Schornstein aus Backsteinen zeugt noch heute von der Betriebsamkeit, die in diesem von Wasserkraft angetriebenen Sägewerk dereinst geherrscht haben muss – übrigens eine von vielen Anlagen, die einst die Wasserkraft der Steina nutzten. Knapp zwei Kilometer flussabwärts biegen wir in den Lochwiesleweg.

Zuvor lohnt sich ein näherer Blick auf ein weiteres, prächtig gemauertes Brückenbauwerk über die Steina. Mehr als 100 Höhenmeter liegen nun vor uns, ehe wir, auf der Höhe angekommen, mit einem Rundblick über Wellendingen belohnt werden. Wir biegen links in den Förleweg, wo uns Bauwerke kleiner Waldabenteurer an eigene Waldabenteuer in der Kindheit erinnern. An der Kreuzung zum Nachtwaidweg halten wir an einem gepflegten Wegkreuz inne, ehe wir allmählich wieder aus dem Wald hinaus auf die weiten Wiesen mit vielfältiger Blütenpracht gelangen.

Der Hardt-Rundweg ist ein Spaziergang, der im Naturschutzgebiet Steppenheide Hardt schöne Eindrücke von Landschaft, seltenen Pflanzen und wunderbaren Ausblicken bietet.