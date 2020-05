von Erhard Morath

Fresken mit den Aposteln sind als Bilderzyklus über dem Kirchenschiff – hoch oben am Deckengewölbe – angebracht. Ohne auf die handwerklichen Hürden für den Barockmaler Johann Anton Morath weiter einzugehen, sind seine großflächigen Werke – zwölf Apostel auf acht Fresken – hoch interessant. Die Zeitung berichtete bereits über die Bildnisse von Simon Petrus, Paulus, Judas Thaddäus und Matthäus. Heute wenden wir uns den weiteren Aposteln zu.

Johannes und Andreas

Der jugendlich anmutende Johannes hält einen Kelch in der Hand. Er entging mehrfach dem Versuch heidnischer Widersacher, ihn zu vergiften, indem ihm eine Schlange auf wundersame Weise die tödliche Gefahr anzeigte, so die Schilderung als Erklärung der Kelch-Symbolik. Johannes war Evangelist, der Lieblingsjünger Jesu, und schrieb, bevor er hoch betagt in Ephesus starb, die Apokalypse. Sie ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testamentes.

Johannes (links) und Andreas (rechts). | Bild: Erhard Morath

Ihm gegenüber auf demselben Gemälde lässt sich unschwer Andreas – typisch barock – mit entblößtem Oberkörper ausmachen. Er umfasst mit seiner Hand einen schrägen Balken, der Teil des nach ihm benannten Andreaskreuzes ist. An ihm starb er um 60 nach Christus, nachdem er missionarisch rund ums Schwarze Meer, u.a. in Patras, die Frohe Botschaft verkündet hatte. Andreas war der leibliche Bruder von Petrus. Beide lebten vor ihrer Berufung als Fischer in Kafarnaum am nördlichen See Genezareth.

Simon Zelotes und Philippus

Bei der Bart tragenden Apostelgestalt mit einer riesigen Säge in der Linken kann es sich nur um Simon Zelotes und damit den Anhänger einer jüdischen Religionsgruppe handeln. Gelegentlich tritt er auch mit dem Beinamen Kananäus in Erscheinung. Das ihm widerfahrene Säge-Martyrium setzte seinem Wirken in Syrien, Persien und Mesopotamien ein grausames Ende. Häufig wird Simon gemeinsam mit Judas Thaddäus erwähnt oder gemalt, da beide gemeinsam lehrten und unterwegs waren.

Simon Zelotes (rechts) und Philippus (links) | Bild: Erhard Morath

Philippus, links von ihm, hält ein Kreuz mit Querbalken, mit dem er auf sein Martyrium hinweist. Philippus war zusammen mit seinem Freund Andreas der einzige Apostel, der einen griechischen Namen trug. Er lehrte anfangs in Galiläa, später auch in Phrygien (Kleinasien) und brachte viele Heiden zum Glauben und taufte sie. Geißelung, Kreuzestod und Steinigung sollen im Jahre 81 n. Chr. sein Leben und sein Wirken beendet haben.

Bartholomäus und Thomas

Im Vordergrund eines weiteren Apostelpaares schaut Bartholomäus auf die Kirchenbesucher herunter. Sein Messer in der einen Hand und die menschliche Haut mit dem abgeschlagenen Kopf in der anderen deuten auf eine damals in Persien übliche Todesstrafe hin. Seine missionarischen Schwerpunkte lagen in Armenien, Indien und Mesopotamien. Bartholomäus leitet sich von dem hebräischen „Bar Tolmai“ ab und heißt übersetzt: Sohn des Furchenziehers.

Bartholomäus (links) und Thomas (rechts) | Bild: Erhard Morath

Thomas, zu seiner Linken, hält eine Lanze mit Querstange und Quaste fest in seiner rechten Faust. Mit einer solchen soll Thomas während einer Missionsreise in Indien anno 72 ermordet worden sein. Zuvor war es ihm gelungen, den historisch nachweisbaren Großkönig namens Gundhaphar zu bekehren und zu taufen. „Der ungläubige Thomas“, der Zweifler, geht auf eine Geschichte im Johannesevangelium zurück, nach der Thomas anfangs nicht glauben wollte, dass der „Herr“ auferstanden ist.

Jakobus der Ältere und Jüngere

Das vierte Doppelfresko zeigt Jakobus den Älteren rechts und Jakobus den Jüngeren links. Der bis heute deutlich Bekanntere ist unter Garantie „der Ältere“.

Jakobus der Ältere (rechts) und Jakobus der Jüngere (links.) | Bild: Erhard Morath

Unverkennbar auf dem Fresko seine Jakobs-Muscheln auf der Brust und auf der Vorderseite seines Hutes, zusätzlich hält er einen Pilgerstab mit einer Wasserflasche in der Hand. In Jerusalem und Samaria verkündete er nach der Himmelfahrt Jesu das Evangelium, zeitweise soll er auch in Spanien gepredigt haben. Er und sein Bruder Johannes waren Söhne des Zebedäus und wegen ihres Temperamentes auch Donnersöhne genannt worden. Petrus, Johannes und Jakobus der Ältere genossen zu Jesus Zeiten eine Sonderstellung unter den Zwölfen. 44 n. Chr. war es Jakobus, der als erster der Apostel unter Herodes Agrippa I. verhaftet und mit dem Schwert hingerichtet wurde.

Seit dem zehnten Jahrhundert entwickelte sich die Jakobskathedrale in Santiago de Compostela mit den Reliquien des Apostels zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Christenheit. Der Jakobs- und Pilgerweg nach Spanien ist bis heute populär geblieben mit jährlich 200.000 Pilgern. Jakobus der Jüngere (links und im Hintergrund) wird oft – so auch in Dillendorf – mit einer Walkerstange als Attribut porträtiert. Mit einer solchen soll er, nach dem man ihn in Jerusalem von der Tempelmauer gestürzt hatte, erschlagen worden sein. Er war der Sohn einer Schwester Mariens, der Mutter Jesu. Beim jüdischen Volk genoss er ob seines Gerechtigkeitssinnes hohes Ansehen.