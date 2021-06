von Martha Weishaar

Einblicke Neuen Ideen bringt Marisa Schwenninger in die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins ein. Jüngste Aktion war das Ansäen von Blühkreisen auf einer brachliegenden Wiese vor der Grundschule in Bonndorf, gemeinsam mit Schülern und Lehrerinnen der Naturparkschule. Geht die Saat auf, werden in wenigen Wochen mitten im Städtle Sonnen-, Korn- und Ringelblumen, Klatschmohn sowie viele weitere farbenprächtige Blüten das Auge des Betrachters und freilich auch Insekten erfreuen.

Beweggründe für Aktion

Darum geht es der Naturschutzwartin des Vereins denn auch in allererster Linie. „Ich finde es enorm wichtig, Naturschutz vor der Haustür zu vermitteln. Es genügt nicht, nur vom Insektensterben zu reden. Wir alle sollten uns auch mit den Auswirkungen auseinandersetzen. In manchen Ländern müssen Obstbäume bereits manuell bestäubt werden. Das zeigt deutlich, wie abhängig wir davon sind, dass Insekten Blüten bestäuben“, fasst Marisa Schwenninger ihre Beweggründe zusammen. In der Naturparkschule hat sie mit Ute Kaiser und Jutta Schär gleichgesinnte Partnerinnen.

Die Mädchen und Jungen der Realschule packen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Ute Kaiser tatkräftig mit an. | Bild: M.Schwenninger

Allen gemeinsam geht es darum, Heranwachsende dafür zu sensibilisieren, welche Rolle der Mensch zum Erhalt einer möglichst intakten Natur spielen kann. Bereits im vergangenen Jahr hatten Schwarzwaldverein und Naturparkschule gemeinsam eine Blühaktion organisiert, indem Schüler und interessierte Mitbürger gebeten wurden, Blumen in Gärten, Balkonkästen oder Pflanzkübeln zu säen. Zu dieser Zeit gärte schon der Gedanke, in diesem Jahr ein ähnliches Projekt auf den Weg zu bringen.

Mit der ungenutzten Wiese vor der Grundschule, zwischen Martin- und Mühlenstraße, bot sich eine ideale Fläche an. „Dort liegen die Blühkreise für die Schüler vor der Haustür. Aufgrund der zentralen Lage hat gleichzeitig die Bevölkerung etwas von dem Projekt“, freut sich Marisa Schwenninger über die glückliche Konstellation. Grundstücksbesitzer und Vereinsmitglied Peter Adler habe sofort eingewilligt, die Fläche zur Verfügung zu stellen.

Schwarzwaldverein leistet Vorarbeit

Mitglieder des Schwarzwaldvereins leisteten Vorarbeit. Alfred Faller und Vereinsvorsitzender Martin Schwenninger mähten das Gras, am Steilhang sogar von Hand. Auch beim Umgraben der mehr als vier Meter im Durchmesser großen Blühkreise unterstützte der Vorsitzende seine Tochter. In einer gemeinsamen Aktion mit 20 Schülern der Klassen 9 b und 8 a wurde nun eingesät. Die Schüler werden sich auch künftig um die Blumenbeete kümmern und sie von Unkraut freihalten. Was das Gießen anbelangt, sicherte die Stadt Unterstützung zu. Mitarbeiter des Bauhofs werden die Beete mitgießen, wenn sie die städtischen Blumenrabatten wässern.

Blühkreis mit Flüchtlingen

Geht es nach den Plänen von Jutta Schär, so wird demnächst gemeinsam mit Flüchtlingen ein weiterer Blühkreis angelegt. Denn auch beim Internationalen Schulgarten im Obertal wirken Asylsuchende tatkräftig mit. Alle Beteiligten erhoffen sich ganz nebenbei, dass künftig weniger Wegwerfmüll auf dieser Wiese vor der Grundschule landet und sie zu einem attraktiven Hingucker wird. „Wenn die Pflege der Blühkreise sich gut entwickelt, kann ich mir vorstellen, dass wir das Projekt fortsetzen“, stellt Marisa Schwenninger in Aussicht. Die Naturschutzwartin bringt frischen Schwung in den Schwarzwaldverein.

Hier wird sichtbar, was mit der Blumensaat bezweckt werden soll und wer das Projekt initiiert. | Bild: M.Schwenninger

Auch mit dem vereinseigenen Hinterwälderrind „Severin“ beschreitet die Ortsgruppe neue Wege. Ob weitere neue Ideen im Hintergrund schlummern, wollen wir von der Naturschutzwartin wissen. Tatsächlich sei dies so, allerdings sei sie mit ihren Aufgaben beim Kreisforstamt in Donaueschingen gut ausgelastet, sagt Marisa Schwenninger dazu. „Ich stoße erst dann etwas Neues an, wenn sichergestellt ist , dass ich auch Zeit habe, mich darum zu kümmern.“

Zur Person: Die 26-jährige Marisa Schwenninger ist seit dem Jahr 2017 Naturschutzwartin in der Bonndorfer Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. Hauptberuflich ist sie als Försterin beim Kreisforstamt des Schwarzwald-Baar-Kreises für Waldnaturschutz, Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.