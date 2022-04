von Erhard Morath

Der erneut angebotene besondere Gottesdienst zu Ostern in der Bonndorfer Kirche St. Peter und Paul mit der Segnung von reichhaltig bestückten und liebevoll dekorierten Osterkörbchen am Karsamstagabend ist bilingual in deutscher und polnischer Sprache gefeiert worden. Die rekordverdächtige Anzahl von Besuchern, vorwiegend mit polnischen Wurzeln, aus Bonndorf und der näheren Region, die ihre Ostergaben auf den Stufen zum Chorraum zur Segnung platzierten, spricht für die Organisatoren dieser bereits zum dritten Male stattgefundenen Segensfeier.

Auffallend viele junge Menschen und Familien mit Kindern hieß Pfarrer Fabian Schneider zur Eröffnung willkommen. Sein Gruß und Dank schloss alle, die zu dieser Festlichkeit beitrugen oder im Vorfeld beigetragen hatten, mit ein. Darunter Mesnerin Rita Schüle, die Lektoren Bernhard Podeswa und Christine Keller und nicht zuletzt Joanna Sokolowska, die die Fürbitten, das Evangelium und die Ansprache zur Feier in polnische Sprache übersetzte. Ein Liedblatt bot Gelegenheit, sechs Lieder und Gebete mitzusingen. Das Angebot, das „Vater unser“ gleichzeitig in polnischer oder deutscher Version zu beten, wurde gut angenommen und umgesetzt.

Joanna Sokolowska fungierte als Übersetzerin und trug sämtliche Texte in polnischer Sprache vor. | Bild: Erhard Morath

Das Evangelium nach Matthäus befasste sich mit der Passage nach den wichtigsten Geboten, der bedingungslosen Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Die teilweise sehr persönlich gehaltene Ansprache von Pfarrer Fabian Schneider beinhaltete eine Fülle von Gedanken zur Bedeutung polnischer Lebensart und des Glaubens. Er zählte namentlich eine ganze Reihe von bedeutenden Männern und Frauen auf, die als Märtyrer, Heilige oder Kirchenlehrer von sich reden gemacht hatten. „Wie sie sich jetzt gegenüber ukrainischen Flüchtlingen verhalten, ist zutiefst beeindruckend und ein deutliches Zeichen für eine große Nation“, fügte er hinzu, eine Aussage, ganz nach dem Empfinden der Besucher, die mitverfolgen, was als Nachrichten täglich um die Welt geht.

Der Höhepunkt des Gottesdienstes war dann die Segnung der Osterspeisen. Diese seien ein Zeichen des Friedens in der Welt, so Fabian Schneider. Den Segen Gottes erhielten auch die Kinder, die sich nach kurzem Zögern mutig vor den Altarstufen eingefunden hatte, um von Pfarrer Fabian Schneider mit Weihwasser besprengt zu werden. Die helle Freude kam zum Ende noch einmal auf, als sich die Kinder aus einem Weidenkorb, gefüllt mit süßen Osterhasen und Ostereiern, bedienen durften. Mit dem Lied „Salve Regina“ endete schließlich das Ganze in vorösterlicher Freude. Beim Abholen der Körbchen offenbarte sich trotz des Gewusels in den strahlenden Gesichtern, wie sehr diese traditionelle Segensfeier den Familien aus nah und fern imponiert und gutgetan hatte.