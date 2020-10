von Cornelia Selz

In der evangelischen Pauluskirche in Bonndorf wurde um eine Woche vorgezogen der Erntedankgottesdienst gefeiert, da nächstes Wochenende die drei Konfirmationstermine sind. Pfarrer Mathias Geib sprach in seiner Predigt (Predigttext: Die Speisung der Viertausend, Markus 8,1 bis 9) über die Wirklichkeit – ein interessantes Wort, in dem für ihn das Wort „wirken“ steckt. Gottes Wirken mitten in der Welt, in der Realität.

Erntedank – die Früchte, die Brote auf dem Altar gehören demnach Gott, sind Gabe Gottes. Menschen entdecken laut Pfarrer Geib mitten in der Realität der Welt Gottes Wirklichkeit in diesen Gaben, Gottes Wirken, Schenken, Versorgen. Sie entdecken nach den Worten des Geistlichen die Arbeit derer, die das Korn anbauen und ernten, die es mahlen, daraus Brot backen und staunen über Arbeit und Einsatz der Menschen.

Die Einschränkungen

Der Altar war schön geschmückt mit Broten und Früchten, Blumen und Getreidehalmen. Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften durften die vor dem Altar liegenden Gaben nicht wie sonst üblich im Vorraum der Kirche verkauft werden. Die Gottesdienstbesucher wurden aber eingeladen, sich einzeln Brot oder Äpfel aus dem Pfarrgarten von den Kirchenältesten zu holen. Der sonst am Erntedanksonntag im Gemeindesaal stattfindende Suppensonntag musste diesmal ausfallen.