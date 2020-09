von Martha Weishaar

Bratkartoffeln, oder, wie man im Schwarzwald sagt: Brägele, sind fester Bestandteil des Speiseplans im Badischen. Die Älteren unter den Zeitgenossen erinnern sich in diesem Zusammenhang bestimmt auch noch an die „Herdäpfeldämpfer“, in welchen tagein, tagaus in jedem Bauernhaus Kartoffeln gesotten wurden – eigentlich als Futter für die Schweine. Gekochte Kartoffeln waren also jederzeit vorrätig und damit hatte man eine Basis für schnelle, herzhafte und dazu noch günstige Mahlzeiten.

Brägele gab es häufig zum „Z‘Nüne“, also zum traditionellen Vesper zwischen Morgenkaffee und Mittagessen. Herdäpfeldämpfer sind inzwischen weitestgehend aussortiert, vereinzelte Exemplare dienen allenfalls noch als Dekoration. Die Vorliebe für Brägele jedoch ist nach wie vor ungebrochen.

Auch im Speiseplan von Erika Schübel aus Gündelwangen sind die einfachen, aber leckeren Bratkartoffeln nicht wegzudenken. „Am liebsten sind sie mir mit Zwiebeln und Knoblauch. Manchmal tu ich auch etwas Speck rein oder ein paar Stückchen Wurst“, verrät sie. Dazu gibt es in aller Regel Salat, manchmal auch Gemüse. Frisch geerntete Kartoffeln verwendet Erika Schübel roh, die schält sie noch nicht einmal. „Bei den Kartoffeln aus meinem Garten weiß ich ja, was im Boden ist. Da kann man die Schale bedenkenlos mitessen“, ist sie überzeugt.

Seit Jahren baut sie in ihrem Garten sogar eine alte Kartoffelsorte an, mit roter Schale. Die Festkochenden sind innen weiß, die Mehligen sind außen und innen rot. „Daraus gibt‘s rosaroten Kartoffelbrei“, lacht die routinierte Köchin. Länger eingelagerte Kartoffeln kocht Erika Schübel vor, ehe sie sie brät. Für Bratkartoffeln verwendet sie bevorzugt Butterschmalz, allerdings sehr sparsam, damit die Kartoffeln sich nicht mit Fett vollsaugen. Erst wenn die Kartoffeln eine Weile brutzeln, gibt sie die Zwiebeln dazu, den fein geschnittenen Knoblauch noch später, damit er nicht bitter wird.

Auch in der Kindertagesstätte „Flohkiste“ bereitet Erika Schübel regelmäßig Bratkartoffeln zu. „Die Kinder essen das gerne“, weiß sie aus langjähriger Erfahrung als Köchin in diesem Kindergarten. Ihr privater Kartoffelkonsum ist für Schwarzwälder Gepflogenheiten indes eher ungewöhnlich, denn Familie Schübel isst lieber und deutlich mehr Kartoffeln als Nudeln. Nun ja, wenn diese aus dem eigenen Garten sind, versteht man das. Da weiß man schließlich, was man hat.