von Stefan Limberger-Andris

Kostenfrei kann man sich ab sofort im Garagenbereich neben der Schwarzwald-Apotheke in Bonndorf auf Corona testen lassen. Die Schnellteststation im Garagengebäude neben der Apotheke wirkt zweckmäßig: der Raum wird nahezu vollständig ausgefüllt von einem aus Holztrennwänden bestehenden, mit Plexiglas zum Personal abgetrennten Anmeldebereich und zwei Testkabinen.

Jasmina Ulherr nimmt in der Schnellteststation Kundendaten entgegen. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Getestet werde in der Schnellteststation ab sofort, zu Wochenbeginn sei ein Probelauf erfolgreich gewesen, erläuterte Christopher Schlieper. Die Apotheke halte einen Testbestand von 1000 Sets vor, einmal wöchentlich könne nachbestellt werden. Bürgermeister Michael Scharf fügte bei der Besichtigung der Station an: In der Gesamtstadt gebe es eine Testkapazität von 7000 Sets – genug, um ausreichend testen zu können.

Er habe sich entschlossen, den für die Nutzer kostenfreien Service umgehend anzubieten, ohne die letztgültigen finanziellen Abrechnungsmodalitäten für die Apotheke zu kennen, so Christopher Schlieper. Es gehe darum, den Menschen schnellstmöglich mehr Normalität im Alltag zu verschaffen. Davon profitierten alle, nicht zuletzt auch der Bonndorfer Einzelhandel. Er setze auf lokales Handeln.

Bonndorfer Teststrategie

Bonndorf sei es durch die Corona-Schnellteststation nun gelungen, ein möglichst umfassendes Corona-Frühwarnkonzept auf drei Säulen für die Gesamtstadt aufzubauen, freute sich Michael Scharf. In der Schnellteststation der Schwarzwald-Apotheke können sich symptomfreie Personen auf das Coronavirus testen lassen. Zudem gebe es Corona-Schwerpunktpraxen, in denen Menschen mit Symptomen auf ein tatsächliches Vorhandensein des Coronavirus getestet werden können.

Ärztin Sarah Schenck führe beispielsweise im Freibad Bonndorf in begründeten Verdachtsfällen PCR-Tests (englisch: polymerase chain reaction; deutsch: Polymerase-Kettenreaktion) durch. Die Stadtverwaltung testet außerdem mit Unterstützung von sechs Testern in Pflegeheimen, kommunalen Kindergärten, im Bildungszentrum sowie in der Stadtverwaltung.

Letztlich werden in den nächsten Wochen die Bonndorfer niedergelassenen Ärzte, die Stadtverwaltung und Apotheker Christopher Schlieper den Schulterschluss suchen, wenn möglicherweise im April mit einer Corona-Impfkampagne begonnen wird, versicherte Michael Scharf.

Vorgehen in der Schnellteststation

Christopher Schlieper erläutert das Vorgehen in der Station: Symptomfreie Menschen können ohne Voranmeldung vorbeischauen, müssen ihren Personalausweis vorlegen, eine Telefonnummer, unter der sie erreichbar sind, sowie eine E-Mail-Adresse angeben. 15 Minuten nach der Testung liege ein Ergebnis vor. Dieses werde per E-Mail an den Getesteten weitergeleitet. Bei einem positiven Ergebnis werde der Betroffene telefonisch benachrichtigt. Dieser sollte sich danach telefonisch sofort einen Termin für einen PCR-Test in einer Schwerpunktpraxis geben lassen und sich in häusliche Quarantäne begeben.

Nach Angaben des Landkreises gibt es in der Region Bonndorf Corona-Schwerpunktpraxen für Personen, die Symptome zeigen oder einen positiven Schnelltest aufweisen: u. a. Praxen Meyer, Melcop-Pitsch/Schenck, Grohmann, Spitz-Valkoun und Pauli (alle Bonndorf) sowie Praxis Bohl (Grafenhausen). Über Bonndorf hinaus gibt es Schnellteststationen für symptomfreie Menschen unter anderem in der Stadtapotheke Bräunlingen.