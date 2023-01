Eine Wohngruppe für unbegleitete geflüchtete Minderjährige wird in Bonndorf eingerichtet.

Es riecht nach frischer Farbe und ein bisschen nach frisch gebrühtem Kaffee in der großen Wohnküche, die sich ab nächster Woche mit Leben füllen wird. Dann ziehen in die stationäre Wohngruppe an der Mühlenstraße acht junge Menschen im Alter von 15