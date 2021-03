von Stefan Limberger-Andris

Die Initiative zur Bildung eines Schulverbundes sei vom Staatlichen Schulamt Lörrach und vom Schulträger ausgegangen, bestätigte Realschulrektor Felix Lehr im Gespräch. Zustimmung zum Schulverbund habe es bereits durch die Gremien Elternbeirat und Gesamtelternbeirat sowie die Schulkonferenz gegeben. Auch das Landratsamt, die Beruflichen Schulen im Umfeld sowie die Alemannenschule Wutöschingen seien gehört werden. Gehört werden die Mitgliedskommunen des Schulzweckverbands (Bonndorf, Wutach, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf und Stühlingen). Eine Entscheidung durch das Regierungspräsidium (RP) Freiburg soll es im April geben.

Es werde ein jahrelanger Entwicklungsprozess sein, erläuterte Felix Lehr. Die Gründung des Schulverbundes werde sich zunächst auf organisatorischer Schulebene auswirken. Er werde weiterhin die Realschule als Rektor und zusätzlich ab August in Personalunion auch den Schulverbund leiten. Michel-David Wöhr bleibe Konrektor der Realschule, Konrektorin Renate Scriba leite kommissarisch die Grundschule. Ausgeschrieben werde auf August eine Konrektorstelle für das SBBZ, das bislang verwaltungsmäßig über die Grundschule betreut wird. Voraussetzung sei zunächst, so Felix Lehr, dass das RP Freiburg zustimme. Sollte das SBBZ ab August personell besetzt werden können, wären bis zum Ruhestand von Konrektorin Renate Scriba zum Schuljahresende 2021/22 vier Leitungspositionen besetzt. Die Konrektorstelle der Grundschule werde nur ausgeschrieben, wenn der Schulverbund dann mindestens 850 Schüler hat (siehe Infobox). Falls nicht, bleibe es bei drei Führungsstellen.

Für die BZB-Schüler ändere sich im Grundsatz nichts, die drei Schularten Grundschule, Realschule und das SBBZ haben weiterhin Bestand. Eine bessere schulische Vernetzung der bislang getrennten Verwaltungsebenen sei vorgesehen, das Hauptaugenmerk liege auf dem Schülerwohl. Die Kollegien profitieren von Expertisen der unterschiedlichen Schularten, die in einem Schulverbund problemlos weitergereicht und nicht erst über Monate hinweg neu erarbeitet werden müssen. Für die Schüler am augenscheinlichsten werde der Schulverbund beim Übergang von der 4. zur 5. Klasse der weiterführenden Schule, am BZB also von der Grund- zur Realschule. Schulische Brüche auf vielen Ebenen seien weiterhin vermeidbar: Das gewohnte Schul- und Freundesumfeld bleibe weitgehend das gleiche, Schulwege ändern sich nicht.

Einen Namen wird der Schulverbund wohl nicht erhalten – es gebe ja bereits den Begriff des Bildungszentrums, unter dem die drei Schularten firmieren, so Felix Lehr. Er könne sich jedoch ein gemeinsames Logo vorstellen. Wird es eine offizielle Feier zur Gründung des Schulverbundes geben? Der Rektor verweist auf die derzeitige Pandemielage, als er die Frage mit ‚Man werde sehen‘ beantwortet. Vielleicht werde auch erst 2022 gefeiert, wenn die Realschule das 50-Jährige begeht. Dann ist die Grundschule übrigens 110 Jahre alt.