von Susanne Filz

Als Doris Schweizer vor sechs Jahren zurück nach Bonndorf gezogen ist, hat sich für sie ein Lebenskreis geschlossen. Denn hier hat sie in ihren ersten Kindheitsjahren gelebt und hier hatte sie, nachdem ihre Eltern nach Stockach gezogen waren, alle Schulferien bei ihren Tanten Lina Lüber und Ottilie Schweizer verbracht. In Bonndorf kennt man die 73-jährige Doris Schweizer heute als Französisch-Dozentin der Volkshochschule.

Einige ältere und sehr alte Bonndorfer könnten sich aber auch an Doris Schweizers Vorfahren erinnern, die Familie Lüber, die in dem Gebäude in der Donaueschinger Straße 1 das Kaufhaus Lüber geführt hat. Dieses Gässle ist heute immer noch als das Lüber-Wegle bekannt. In diesem Haus hat Doris Schweizer ihre ersten Lebensjahre verbracht. Ihr Großvater mütterlicherseits war Besitzer der Stadtmühle gewesen.

Bonndorf Bitte einsteigen für Musik und Kabarett: Diese Ziele steuert der Kulturbus 2022 an Das könnte Sie auch interessieren

Ihre unverheiratete Großtante Lina Lüber sei damals, in den 1940er Jahren, ein stadtbekanntes Original gewesen, zu ihrer Zeit geradezu modern. „Sie spielte Skat und ging regelmäßig ins Gasthaus Sonne, um dort am Stammtisch mit den Männern zu spielen. Man sagte, dass die wohl gar nicht so glücklich gewesen seien, wenn Lina Lüber auftauchte, weil sie fast immer gewonnen hat“, erzählt Doris Schweizer.

Ein Leben voller Wendungen

In Stockach hatte Doris Schweizer das Gymnasium nach der zehnten Klasse verlassen – gegen den Willen ihrer Familie, denn sie sollte Abitur machen. Stattdessen entschied sie sich für eine Ausbildung im Rothaus-Hotel zur Hotel- und Gaststättengehilfin.

„Nach dem Tod meiner Mutter und der Wiederverheiratung meines Vaters wollte ich um jeden Preis auf eigenen Füßen stehen“, sagt sie. Und damit begann ein Leben voller überraschender Wendungen, erinnert sie sich.

Stationen im gelernten Hotelfach führten sie nach Oppenheim, Nierstein und nach Freiburg, wo sie auch ihren ersten Mann kennenlernte. Neben ihrer Arbeit in einem Freiburger Gasthaus hat sie dann aber doch noch ihr Abitur an einem Freiburger Abendgymnasium absolviert.

Wutachtal Der Fluss ist leer: Die Wutachschlucht gleicht derzeit einer Steinwüste Das könnte Sie auch interessieren

Auch während ihres Studiums der Geschichte und Romanistik arbeitete sie weiter, etwa als freie Mitarbeiterin am Freiburger Museum für Ur- und Frühgeschichte, wo sie Ausstellungen vorbereitete, Schulklassen durchs Museum führte und archäologische Nachmittage für Erwachsene betreute. Als sie dort auf die Geschichte der Kelten stieß, war sie so fasziniert, dass sie danach Keltologie als Hauptfach sowie Geschichte und Französisch als Nebenfach studierte.

Als ihre Professorin an der Freiburger Uni ihr überraschend ein einjähriges Studien-Austauschjahr an der Uni in Galway/Irland vorschlug, nahm sie das Angebot natürlich an, zumal ihre beiden Töchter bereits auf eigenen Füßen standen. Während des Austauschjahres hat sie zur Keltologie gleich noch zwei Semester Archäologie draufgepackt.

Die Serie In unserer Serie „Menschen von hier“ portraitieren wir Menschen aus Bonndorf und ihre Geschichten. Oft sind es stadtbekannte Persönlichkeiten, ihre Geschichte und Hintergründe dagegen noch unbekannt. Im Rahmen der Serie stellen wir diese Männer und Frauen vor, die uns verraten, warum Bonndorf für die besonders ist und was sie an der Stadt schätzen.

Mit auf die Irlandreise war auch ihr zweiter Mann Paddy Tinsley mitgegangen. Als Musiker und Maler ist er in Bonndorf ebenfalls kein Unbekannter.

Kennengelernt hatten sie sich einem Irish Pub in Freiburg, bereits neun Tage später zog das Paar zusammen. Die 29 Jahre, die sie mit ihm bis zu seinem Tod im Jahr 2021 verbrachte, die letzten davon in Bonndorf, seien die glücklichsten ihres Lebens gewesen, sagt sie.

Studienabschluss mit 51 Jahren

Als Doris Schweizer im Sommer 1993 nach Freiburg zurückkehrte, war die keltologische Abteilung dort inzwischen geschlossen worden. Ihr Studium schloss sie deshalb in Marburg ab – im Alter von 51 Jahren. Zurück in Freiburg, fand sie eine Anstellung in der Uni-Bibliothek, wo sie neben vielen anderen Aufgaben die Homepage der Bibliothek ins Englische übersetze.

In allen Wechselfällen ihres Lebens hat sie ihre erste Heimat Bonndorf im Sinn behalten und wollte die Stätten ihrer Erinnerung auch ihrem Mann zeigen. „Hier gefällt es mir, hier könnte ich wohnen“, habe er gleich gesagt. Spontan beschloss das Paar damals: „Wenn ich in Rente bin, ziehen wir hier hin.“ Im Februar 2016 war es dann so weit. Und auch dort fand Doris Schweizer sofort wieder eine Aufgabe: als Französisch-Dozentin an der Volkshochschule.

Ühlingen-Birkendorf Wer im Schwarza-, Schlücht- und Mettmatal unterwegs ist, kann Gämsen begegnen Das könnte Sie auch interessieren

Obwohl von ihren Verwandten jetzt niemand mehr in Bonndorf lebt, sei es leicht gewesen, hier wieder Fuß zu fassen, sagt sie. Einige Bonndorfer kannten sie tatsächlich noch aus ihrer Kinderzeit. Sehr gerührt sei sie gewesen, als sie von ehemaligen Schulkameraden der Bonndorfer Grundschule zum Klassentreffen eingeladen wurde, obwohl sie hier nur acht Wochen lang den Unterricht besucht hatte.

Das war in der Zeit, als ihre Mutter nach einer schweren Erkrankung in Bonndorf zur Kur weilte. Und neue Kontakte knüpfte Doris Schweizer durch ihre VHS-Tätigkeit. „Das Heimatgefühl ist da. Es gibt die wunderbare Landschaft und Leute hier“, sagt sie.