von Petra Mann

Wer den kleinen Ort Münchingen zu Fuß umläuft, hat vielleicht schon einmal die wunderschöne Grotte entdeckt, die in südwestlicher Richtung am Waldrand steht. Die Grotte lädt jeden ein, sich zu verweilen, die Kraft dieses ruhigen Ortes zu spüren oder einfach nur in der Sonne zu sitzen und die Aussicht zu genießen.

Entstehungsgeschichte

Die Geschichte der Entstehung dieses Kleinods in Münchingen ist nicht alltäglich und zeigt, was im dörflichen Leben möglich ist. Aus Hamburg kommt öfters Michael Cöllen in das Dorf, um ehemalige Schulkameraden zu treffen. Er war nämlich 1948 als vierjähriger Junge mit seiner Familie aus dem zerbombten Köln geflüchtet und über viele Umwege, unter anderem über das Elsass, letztlich in Münchingen gelandet. Hier lebte seine Familie bis 1957. Aus Dankbarkeit für die damals sehr freundliche Aufnahme und schöne Zeit im Dorf gab Michael Cöllen eine Spende, damit ein Dorfbrunnen erstellt werden soll. Dies wurde von der Gemeindeverwaltung aber nicht genehmigt. Deshalb überlegten Barbara Benz und Edmund Bader, die mit Cöllen im Kontakt sind, was dem Dorf gefallen könnte. So entstand die Idee einer Grotte am Ortsrand.

Auch Gerhard Langenbacher begeisterte sich für die Idee, und die Gemeinde stellte in der Nähe des alten Sportplatzes einen sonnigen Platz am Waldrand zur Verfügung. Um eine Vorstellung zu bekommen, wie diese Grotte aussehen könnte, wurden einige Grotten im Umland besichtigt. In Eigeldingen bei Singen fanden sich die gewünschten hellen Bruchsteine, die sogar von dort gespendet wurden.

Gerhard Langenbacher erstellte daraufhin die Planung und stellte seine Maschinen kostenlos zur Verfügung, um den Aushub zu machen und das Fundament zu gießen. Baubeginn war am 8. April 2016 mit dem Planieren des Platzes und dem Betonieren der Bodenplatte. Danach konnte Zimmermann Alex Grüninger das Innengerüst bauen, das die Form vorgab. Dann wurden die Maurerarbeiten ausgeführt unter der Leitung von Maurermeister Langenbacher. Unterstützt hatten ihn Klaus Blum, Herbert Isele und die Initiatoren Barbara Benz und Edmund Bader, die wiederum viel Freude hatten an der tatkräftigen Hilfe des Junghandwerkers Moritz (Enkel von Gerhard Langenbacher).

Am 17. Juli 2016 fand dann schließlich die Einweihung der Münchinger Grotte statt. So gut wie jeden Samstagvormittag war die kleine Truppe dort im Einsatz. Was alle Beteiligten enorm verblüffte, war die Tatsache, dass es in dieser Zeit nie geregnet hat. Davor und danach schon, aber in den aktiven Stunden niemals. Sie sind sich sicher, dass da einer die Hand darüber hielt.

Großer Einsatz nötig

Barbara Benz hatte während der Bauphase immer wieder Zweifel, ob die Finanzierung klappen kann. Diskussionen waren geführt worden, da die ursprüngliche Spende für dieses große Projekt längst nicht ausreichte. Dank des großen Einsatzes von Gerhard Langenbacher, den vielen Spenden und den tatkräftigen Helfern kam genügend Geld zusammen. Dies war den Organisatoren wichtig, denn man wollte, dass es auch ohne Mithilfe der Kirche gelingt. Die Grotte soll nämlich für alle Menschen offen sein, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Nach nur vier Monaten reiner Bauzeit, was etwa 500 Arbeitsstunden entspricht, war die Grotte bereit für die Innenausstattung. Eine schlichte Marienfigur mit offenen Armen sollte auf dem Altar stehen und eine flache Kupferwanne, in der Kerzen angezündet werden können. Ansonsten sollen nur noch frische Blumen den Altar schmücken, was von Barbara Benz regelmäßig erledigt wird. Einmal im Jahr wird an der Grotte eine Marienandacht gefeiert. Ansonsten soll sie jeden Besucher erfreuen und einladen, an dem schönen Ort zu verweilen. Interessanterweise war Michael Cöllen zuerst gar nicht so sehr von der Idee begeistert gewesen. Erst als er sah, wie dieser wunderbare Ort von der Bevölkerung angenommen wird, konnte er sich damit identifizieren.

Wer die Grotte im Winter besucht, findet diese zum Schutz vor Frostschäden in Folie verpackt vor. Gerhard Langenbacher sorgt dafür, dass der Weg ordentlich aussieht, Edmund Bader mäht den Rasen und Barbara Benz ist seit Bestehen für die Pflege des Innenbereichs der Grotte zuständig. Laut dem Maurermeister haben Natursteine immer ein Gesicht. So auch die Bruchsteine, die für den Bau der Grotte verwendet wurden. Er achtete deshalb akribisch darauf, dass er die Steine so setzte, dass das schöne Gesicht des Steins in die Grotte hinein oder nach außen zeigt. Barbara Benz vergleicht die in der Grotte verarbeiteten Steine gerne mit den Menschen. Sie meint, wenn wir Menschen so zusammenhalten würden wie diese unterschiedlichen Steine der Grotte, dann könnten wir vieles bewirken.