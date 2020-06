von Martha Weishaar

Der Wochenmarkt vor der Grundschule verändert sich stetig. Zwar gab es immer einen gewissen Wandel, doch die Veränderungen in diesem Jahr fallen besonders ins Auge. Mit Markus und Nina Keller vom Röschenhof in Wangen sowie der Metzgerei Gut aus Stühlingen sind momentan nur noch zwei Anbieter jeden Samstag vor Ort. Im vierzehntägigen Wechsel gesellt sich Gemüsebauer Wolfgang Zengel vom Kalvarienberg dazu und in regelmäßigen Abständen Melanie Schultheiss aus Lembach mit Honig und Honigprodukten. Bis vergangenen Samstag bot auch Rudolf Stefan aus Oberuhldingen im 14-tägigen Rhythmus Bodenseeobst zum Verkauf. Da die Apfelernte des vergangenen Jahres nun jedoch ausverkauft ist und die Kirschenernte infolge von Frostschäden mehr oder weniger ausfällt, kehrt der Obstbauer vom Bodensee erst ab August wieder auf den Markt zurück, wenn die ersten Frühäpfel reif sind.

Neuer Schwung

Um ein Haar hätte auch Familie Keller vom Röschenhof entschieden, nur noch alle zwei Wochen auf den Markt zu kommen. „Wenn wir der einzige Anbieter sind, ist nicht viel los“, sagte Markus Keller noch vor zwei Wochen. Dann jedoch wendete sich das Blatt, die Stühlinger Metzgerei Gut trat mit frischen Fleisch- und Wurstwaren auf den Plan. Schon nach den ersten beiden Samstagen zeigt sich Michael Gut begeistert. „Die Resonanz ist sehr gut. Ich bin ja fast ausgeräubert“, sagt er, eine Stunde, bevor der Markt schließt.

Michael Gut ist neu auf dem Bonndorfer Wochenmarkt und bietet Fleisch- und Wurstwaren an. | Bild: Martha Weishaar

Noch wenige Wochen zuvor herrschte derweil reger Trubel auf dem Markt. Einige Gastronomen aus der Region boten küchenfertig zubereitete Köstlichkeiten zum Verkauf, während ihre Gasthäuser im Zuge der Corona-Pandemie vom März bis in den Mai hinein geschlossen bleiben mussten. Das Angebot fand reißenden Absatz. Als die Gastronomen ihre Lokale wieder öffnen durften, wurde es jedoch still auf dem Markt. Denn auch der Spargelbauer vom Markgräflerland, ein verlässlicher Publikumsmagnet, fiel aufgrund der Corona-Krise dieses Jahr aus.

Familie Keller und Rudolf Stefan füllten die Angebotslücke mit frischem Spargel. Tatsache ist aber nun mal, dass umso mehr Marktbesucher kommen, je mehr Anbieter vertreten sind.

Rudolf Stefan und sein Vater kommen seit beinahe drei Jahrzehnten mit Bodenseeobst auf den Markt. | Bild: Martha Weishaar

Markus Keller, der beinahe seit 20 Jahren auf den Markt kommt und inzwischen Ansprechpartner und Koordinator ist, würde sich ebenso wie seine Kollegen über weitere Angebote oder vielleicht auch mal einen belebenden Impuls vonseiten der Stadt freuen. Wenn gelegentlich Vereine und Schulklassen Kuchen verkauften, würde das den Markt ebenso bereichern. „Ein bis zwei weitere Angebote wären schon gut für das Marktgeschehen, vielleicht Blumen oder Backwaren“, sagt Markus Keller, der Fleisch und Wurst aus eigener Haltung und Schlachtung, selbst gebackenes Brot, Apfelsaft sowie Käse aus dem Bregenzerwald anbietet. „Es braucht anfangs ein bisschen Durchhaltevermögen, ein gutes Angebot muss sich erst mal herumsprechen“, weiß er aus Erfahrung. Die Corona-Krise schadet dem Markt derweil nicht. Keller beobachtet leichte Änderungen im Konsumbewusstsein und Einkaufsverhalten. „Die Leute kaufen lieber im Freien ein, als in die Geschäfte zu gehen.“

Markus Keller ist derzeit Koordinator und Sprecher der Wochenmarktbeschicker. | Bild: Martha Weishaar

Auch Wolfgang Zengel kommt seit annähernd 20 Jahren auf den Bonndorfer Markt. Dass er nur noch im zweiwöchigen Rhythmus verkauft, hängt damit zusammen, dass er nicht genügend Mitarbeiter findet. Er würde es ebenfalls begrüßen, wenn weitere Anbieter vor Ort wären, vermisste dieses Jahr vor allem den Spargelbauern. „Ich sehe untereinander keine Konkurrenz, vielmehr bereichern wir uns gegenseitig“, sagt der Biobauer. Rudolf Stefan hat vor fünf Jahren den Betrieb von seinem Vater übernommen. Der war so ziemlich von Anfang an auf dem Wochenmarkt vertreten.

Biolandwirt Wolfgang Zengel bietet seit fast 20 Jahren frisches Gemüse an. | Bild: Martha Weishaar

Der Obstbauer beobachtet derweil, dass die ältere Kundschaft deutlich weniger kauft oder ganz wegbricht, während kaum jüngere nachkommen. „Junge Leute kaufen eher selten auf dem Markt ein“, stellt er fest. Der Mann antwortet nur zögerlich mit einem Ja auf die Frage, ob denn der Wochenmarkt überhaupt eine Zukunft hat. Vollauf zufrieden hingegen ist Melanie Schultheiss, die neuerdings Honig verkauft. „Es ist schön, dass die Stadt keine Standgebühr verlangt. Da kann man es ohne Risiko ausprobieren und eigentlich nur gewinnen“, sagt die Frau.

Stadt verzichtet auf Standgbühren

Dass die Stadt auf Standgebühren verzichtet, vereinbarten übrigens die Initiatorinnen des Wochenmarktes vor 28 Jahren mit dem damaligen Bürgermeister Peter Folkerts und seinem Hauptamtsleiter Michael Scharf. Der politische Frauengesprächskreis hatte nach einer Unterschriftenaktion den Bonndorfer Wochenmarkt ins Leben gerufen. Neun Anbieter boten am 5. September 1992 erstmals vor dem Schloss ihre Waren an. Zwei Jahre später wechselte man an den jetzigen Standort vor der Grundschule. Das Marktrecht wurde der Stadt übrigens bereits im Jahre 1615 verliehen. Damals boten Händler am „Hirschmontag“, nach dem ersten Fastensonntag, beim Bohnenmarkt ihre Waren feil.