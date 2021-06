von Juliane Kühnemund

Eine große Abschiedsfeier für Bürgermeister Michael Scharf, der nach 29 Amtsjahren am 30. Juni die kommunalpolitische Bühne verlässt, wird es nicht geben. „Das geht nicht“, sagte Scharf in der Gemeinderatssitzung am Montagabend und nannte zwei Begründungen für das Nein. Zum einen könne es ja nicht sein, dass er den Bonndorfer Bürgerinnen und Bürgern coronabedingt große Partys verbiete und dann aber selber in großem Stil feiere. Zum anderen brauche er auch keine Lobreden für ein Amt, das er „wahnsinnig gerne“ ausgeübt habe.

Felix Schüle

Ganz ohne Lobreden ließen die Bonndorfer Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter den langjährigen Bürgermeister nach der letzten von ihm geleiteten Ratssitzung aber dennoch nicht ziehen.

Felix Schüle | Bild: Martha Weishaar

Stellvertretend für die rund 170 Mitarbeiter der Stadt zog der Vorsitzende des Personalrats, Felix Schüle, eine Bilanz über die „scharfen Amtsjahre“. Im Rathaus war Michael Scharf immer nur „der Chef“ und diese Rolle habe er im positivsten Sinne auch voll ausgefüllt.

Scharf habe sich ganz gezielt ein Team zusammengestellt beziehungsweise ausgebildet, das nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch auf der persönlichen Ebene passte. Allen Mitarbeitern habe er die Chance eingeräumt, sich weiterzuentwickeln. „Der Chef dachte immer drei Schritte voraus“, sagte Felix Schüle und beschrieb Scharfs Arbeitsstil als „immer direkt drauf los“.

Praktisch denken, auch ungewöhnliche Wege gehen – das habe Michael Scharf ausgezeichnet, der nicht nur Chef, sondern auch Kollege gewesen sei. Der Bürgermeister habe seine Mitarbeiter geschätzt, habe immer ein offenes Ohr für alle Belange gehabt und außerdem: „Man konnte mit ihm auch richtig gut einen drauf machen.“ Man lasse Michael Scharf nicht gerne gehen, meinte Felix Schüle, für seinen neuen Lebensabschnitt gab er dem „Chef“ aber mit auf den Weg: „Lass es Dir gut gehen.“

Die Bürgermeisterstellvertreter

Die Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer, Gernot Geng und Tilman Frank hatten stellvertretend für den Gemeinderat eine gemeinsame Abschiedsrede vorbereitet. Sie bedauerten, dass es kein Abschiedsfest geben wird, wollten nun aber die Ratssitzung, die auch online übertragen wurde, dazu nutzen, dem langjährigen Rathauschef noch ein paar Worte mit auf den Weg in den vorgezogenen Ruhestand mitzugeben.

Den Leistungen von Michael Scharf in 29 Amtsjahren in wenigen Sätzen gerecht zu werden, sei unmöglich, meinten die Ratsvertreter. Alleine sein enormer Einsatz in den Monaten der Pandemie würde schon den Rahmen sprengen. Über alle die Jahre hinweg habe Michael Scharf Bonndorf klug geführt, er habe die Stadt dynamisch weiterentwickelt, kreative Lösungen gesucht und auch umgesetzt.

Gernot Geng | Bild: privat

Beispielhaft nannten die Bürgermeisterstellvertreter die Ausweisung von Wohnbauland und Gewerbeflächen, die Stadtsanierung mit den wichtigen begleitenden Kanal- und Leitungssanierungen, das Schwimmbad und den Breitbandausbau, bei dem Bonndorf eine Vorreiterrolle eingenommen habe. Von der Entscheidung, einen eigenen Stadtförster zu beschäftigen, profitiere die Stadt ebenfalls. Richtungsweisend weiterentwickelt wurde in der Ära Scharf der soziale Bereich.

Die Kinderbetreuung wurde ausgebaut, den Bedürfnissen der Eltern angepasst, die Schulen seien bestens ausgestattet, lobten die Ratsvertreter. Neue und gute Strukturen seien bezüglich der Flüchtlinge und deren Integration aufgebaut worden. Ebenso konnte der Bestand des Alten- und Pflegeheims Laurentius gesichert werden.

Tilman Frank | Bild: Stefan Limberger-Andris

Stolz könne Bonndorf auf die sanierte Stadthalle sein, und auf Scharfs Initiative hätten sich die verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr zu einer schlagkräftigen Wehr zusammengefunden. Die ganze Gemeinschaft habe von dem Engagement des Bürgermeisters profitiert, sagten Bauer, Geng und Frank und sie ergänzten: „Vieles in Bonndorf trägt den Stempel von Michael Scharf.“ Die Bürgermeisterstellvertreter verschwiegen auch nicht, dass es durchaus „scharfe Auseinandersetzungen“ gegeben habe.

Beispielhaft nannten sie den Steinbruch Brunnadern oder auch die künftige Nutzung des Studer-Areals. In lebhaften Diskussionen habe man aber immer um sinnvolle Lösungen gerungen. Bei anstehenden Entwicklungen habe sich Michael Scharf immer als Vordenker ausgezeichnet. Der „eigene Bonndorf Weg“ sei weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Ingo Bauer | Bild: Juliane Kühnemund

Bei plötzlich auftretenden Problemen war Michael Scharf Krisenmanager und Helfer – und zwar immer unbürokratisch. Die Leitlinie des Bürgermeisters in den 29 Amtsjahren sei immer gewesen: „Allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt soll es gut gehen, die Leute sollen stolz sein können, hier zu leben“. Dabei lasse es sich natürlich nicht vermeiden, dass Einzelinteressen hinter der Gemeinschaft zurückstehen müssen.

Mit einem überwältigenden Ergebnis sei Michael Scharf vor fünf Jahren in seine vierte Amtsperiode gewählt worden, jetzt habe er sich aber dafür entschieden, der Familie Vorrang einzuräumen. „Diese Entscheidung hat Respekt verdient“, sagten Ingo Bauer, Gernot Geng und Tilman Frank. Der politische Jungrentner übernehme jetzt in der Großfamilie Scharf eine wichtige Aufgabe. „Er tauscht die Bürgermeisterkette mit der Bierschürze“. Für diesen neuen Lebensabschnitt durfte Michael Scharf die besten Wünsche des Bonndorfer Gemeinderats entgegennehmen.

Ein „Drahtesel“ als Dankeschön

Was kann man einem Bürgermeister zum Abschied in den gastronomischen Unruhestand schenken? Auch darüber haben sich die Ratsvertreter und städtischen Mitarbeiter viele Gedanken gemacht. Mobil und fit sollte er ja bleiben, der scheidende Bürgermeister und dabei soll ihm künftig ein Fahrrad helfen. Bislang habe er in die Pedale getreten, um die Stadt voranzubringen, jetzt könne er sich neue Ziele suchen.

Den alten Drahtesel, den das Gremium dem Rathauschef überreichte, dürfe er gerne für ein modernes E-Bike eintauschen, um künftig mit seiner Ehefrau Claudia mithalten zu können. Und dann gab es von den 22 Ratsmitgliedern noch ganz persönliche Abschiedsgeschenke. Jeder Stadtrat hatte ein Fläschchen Bier zum gemeinsamen Genuss in Holzschlag mit einer persönlichen Widmung versehen. Blumen gab‘s für Claudia Scharf, die in den 29 Bürgermeisterjahren ihres Mannes auf vieles verzichten musste.

Rathauschef ist sprachlos

„Jetzt bin ich etwas sprachlos“, räumte Michael Scharf ein, der mit diesen Abschiedsreden in der Ratssitzung nicht gerechnet hatte. Er dankte seinerseits allen Bonndorfern, die ihm über so lange Zeit hinweg das Vertrauen geschenkt hatten und er dankte all den „tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich zusammengearbeitet habe.“ Scharf fügte an: „Ich habe mein Amt wahnsinnig geliebt, jetzt ist Marlon Jost am Zug, der am 1. Juli als Bürgermeister vereidigt und verpflichtet wird.“

Weisheiten der eigenen Mutter

Und auch in seiner letzten Amtshandlung blieb Michael Scharf seinem Grundsatz – keine langen Reden – treu. Er zitierte seine Mutter, die immer zu ihm gesagt habe: „Du schwätzesch z‘lang, sag vergelt‘s Gott, des langet.“ Und mit „vergelt‘s Gott“ verabschiedete sich Michael Scharf von der politischen Bühne.