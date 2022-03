von Gudrun Deinzer

Herr Shub, Worauf freuen Sie sich am meisten in Bonndorf?

Ich freue mich auf das Frühstück in einem Hotel. Ich hoffe, Sie haben eine Auswahl an Käse. Ich liebe das deutsche Frühstück, mit Brötchen und Käse und Bircher Müsli. Ich freue mich natürlich auf die Menschen in dieser Gegend Deutschlands und darauf, sie von den Sorgen und Ängsten und dem Stress zu befreien, besonders nach diesen Corona-Zeiten und in diesen Kriegstagen. Ich biete ihnen so etwas wie einen kleinen Urlaub und eine Insel an, auf die sie für 90 Minuten entfliehen können, weil ich glaube, dass Humor definitiv ein Mittel zur Bewältigung ist. Unabhängig davon, wie der Krieg im Allgemeinen aussieht, glaube ich, dass die Menschen Humor brauchen und, dass Humor uns hilft, die Pein des Krieges zu lindern.

Peter Schub ist weltweit unterwegs, als Clown, Comedian aber auch als Workshopleiter, der mehr Spaß in das Leben bringt. | Bild: Udo Weger

Woher nehmen Sie die Gewissheit?

Ich habe Erfahrung mit Leid. Ich habe einen Sohn verloren, er war vier Jahre alt, als er 2001 in Deutschland gestorben ist. Und ich habe mit Eltern gearbeitet, die ihre Kinder verloren haben. Ich finde, dass Lachen und Humor auch eine Möglichkeit für Soldaten ist, ihre tiefen Emotionen und ihre nervlichen Spannungen abzubauen. Das führt zwar nicht zum Ende des Krieges, aber es wirkt wie Morphium für die Seele. Es ist eine Befreiung, die in solchen Zeiten sehr notwendig ist. Humor und Lachen sind kathartisch. Und gleichzeitig stärken Humor und Lachen auch die Beziehungen zwischen den Menschen.

Sie meinen, dass Humor ein Teil des menschlichen Lebens in jeder Situation ist und er hilft besonders, in schwierigen Situationen zu überleben?

Ja, das ist so. Humor ist definitiv – das ist durch wissenschaftliche Studien belegt – eine Überlebenstaktik. Ich habe Soziologie studiert und ich glaube fest daran, dass er eine frühe gesellschaftliche Ausdrucksform ist. Er ist auch eine Form des Widerstands und kann Botschaften enthalten, etwa zum Rebellieren oder um gegen politische Narrative zu arbeiten. Seit ich meinen Sohn verloren habe, bin ich immer noch ein Komiker. Ich habe gelernt, im Angesicht der Katastrophe zu lachen. Das ist keineswegs bekannt. Ich liebe Geschichte und ich habe gelernt, dass die Gladiatoren im alten Rom humorvolle Graffitis hinterließen, bevor sie durch die Tore gingen.

Peter Shub Peter Shub (64), ist einer der berühmtesten Clowns. Vor Wochen ist sein Fasnachtsvideo mit dem Hessischen Rundfunk weltweit viral gegangen. Es wurde rund 90 Millionen Mal angeklickt. Er tritt seit Jahrzehnten weltweit auf, auch in weltweit übertragenen Shows. Die renommiertesten Zirkusse beschäftigten ihn – Roncalli (Deutschland), Big Apple (New York), Cirque Du Soleil (Kanada). Der New Yorker hat Soziologie studiert, bevor er Manegen und Bühnen eroberte und in Deutschland (Hannover) seine Wahlheimat gefunden hat. Er hat mehr als 20 einschlägige Preise eingeheimst. Viele dürften ihn in Erinnerung haben neben Vico von Bülow (Loriot), mit dem er gemeinsam in Stars der Manege auftrat, wobei Loriot die Ideen von Shub übernommen hatte. Der Auftritt Peter Shub tritt am Samstag, 19. März, beim Folktreff in der Stadthalle Bonndorf auf. Der Auftritt beginnt um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Internet (folktreff-bonndorf.de).

Eine Sache ist es, Humor in schwierigen Situationen zuzulassen. Das andere ist, Humor in solchen Situationen selbst vorzustellen. Müssen Sie dafür kämpfen?

Ich denke, das ist in mir. In Zeiten der Spannung wie diesen, ist Comedy eine Medizin, nach der die Menschen lechzen. Wir brauchen etwas, das uns den Schrecken nimmt. Humor ändert natürlich den Ernst des Krieges nicht. Gute Komödianten können aber über den Krieg scherzen, ohne ihn zu banalisieren.

Wie fangen Sie die Situation ein, in der Sie womöglich die Grenze überschreiten?

Wenn ich Witze mache, höre ich das Lachen und es erzeugt sofort ein Gefühl der Zugehörigkeit bei den und mit den Zuhörern. Die Leute sagen: ‚Wir haben den Witz verstanden, wir verstehen alle, also sind wir jetzt bessere Freunde‘. Wenn ich Grenzen überschreite, wenn ich in Bereiche bestimmter schwarzer Komödien eintrete – schwarzer Humor im Schwarzwald wäre ein guter Titel – dann höre ich das. Die Zuschauer sagen dir, was lustig ist und wann du lustig bist.

Wenn man den echten Humor findet, kommt man mit den Leuten in Kontakt und wird zum Freund, meinen Sie?

Ja, so ist es.

Hochrhein/Südschwarzwald Hilfe für die Ukraine: So können Sie Projekte am Hochrhein und Südschwarzwald unterstützen Das könnte Sie auch interessieren

Sie waren vor Kurzem in Tel-Aviv und haben auch vor Menschen gespielt, die aus der Ukraine stammen und dort enge Verwandte haben. Wie haben die auf Sie reagiert?

Ich bekam stehende Ovationen und sie lachten sehr viel. Das Theater war ausverkauft. Ich habe das Gefühl, dass es auf der ganzen Welt einen Hunger nach guter Komödie gibt, nach gesunder emotionaler und psychologischer Nahrung. Ich habe dort mit einem alten Mann gesprochen, der in einem Konzentrationslager war, er liebte die Show. Er konnte nicht so gut hören, aber meine Show ist auch sehr visuell. Und er sagte mir, dass er das Lager ohne Humor nicht überstanden hätte. Comedy – Humor und Lachen ist ein Überlebensmittel, das jeder in seinem Werkzeugkasten haben sollte.

Sie und alle anderen Künstler haben sehr harte Jahre hinter sich, wegen der Corona-Situation und dem Umgang damit. Wie haben Sie das überstanden, wie konnten Sie lächeln?

Ich konnte lächeln und überleben, weil ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen konnte. Normalerweise habe ich eine Menge Auftritte und bin viel unterwegs. So hatte ich die Chance, länger mit ihnen zusammen zu sein als je zuvor. Das war wie ein Geschenk. Außerdem sagte mir einmal ein Lehrer, dass es im Theater sehr wichtig ist – und ich denke, das gilt auch für das sonstige Leben – dass man mit dem arbeitet, was man hat, und nicht mit dem, was man gerne hätte. Das habe ich getan und eine Online-Gruppe für Unterricht und Regie gegründet. Und dann habe ich eine internationale Gruppe namens The Lost Tourist gegründet. 70 Prozent sind Deutsche, aber es kommen auch Leute aus der ganzen Welt. Ich habe also Russen, Amerikaner, Australier. Es gibt keine Tagesordnung. Das war am Anfang wirklich seltsam. Es geht nur darum, man selbst zu sein und zu spüren, wie es ist, eine Stunde lang von einer Gruppe Fremder beeinflusst zu werden. Es ist wirklich schön. Es herrscht viel Stille und es geht nur um den Moment. Das ist sehr beeindruckend. Parallel dazu biete ich für Eltern, die ihre Kinder verloren haben, Gruppen an, die kostenlos sind. Ich brauchte einen Titel dafür und kam auf ‚The Show must go on‘.

Diese Gruppen sind neu – Sie machen aber schon seit Jahrzehnten und in vielen Ländern Workshops. Was lernen die Leute von Ihnen?

Das ist eine gute Frage. Als ich aufwuchs, mochte ich keine Lehrer, ich hasste es, belehrt zu werden, aber ich liebte das Lernen. Ich bringe den Leuten bei, wie sie mehr Spaß haben können, mit ihrem Sosein. Menschen, die Spaß haben, können eine größere Ausstrahlung haben. Sie können ihre eigenen Fähigkeiten entdecken und sie mit der Welt teilen. Ich helfe Geschäftsleuten in Unternehmen wie Google oder der Deutschen Bahn, eine bessere interne Struktur und interne Beziehungen zwischen den Mitarbeitern zu haben. In der Tat bringe ich Führungskräften bei, wie sie besser führen können.

Welche Art von Humor lieben Sie?

Den Humor über mich selbst. Wir kommen zurück in die Welt der Clownerie. Wenn man lernen will, ein Clown zu sein, kann das jeder, denn in jedem Menschen steckt ein besonderer Clown, der darauf wartet, herauszukommen. Und Clowns müssen in der Lage sein, über die anderen zu lachen, und sie müssen in der Lage sein, über sich selbst zu lachen.