von Martha Weishaar

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Ideen. Das dachte sich auch Anica Morath von der Bonndorfer Stadtmusik. Am Samstag hätten die mehr als 50 Musikerinnen ihren großen Auftritt beim Jahreskonzert gehabt – dieses fiel allerdings der Corona-Krise zum Opfer.

Videoprojekt statt Jahreskonzert

Als Trostpflaster für alle Fans der Stadtmusik stellten die Musiker nun pünktlich zum Konzertabend eine Kostprobe ihres Könnens ins Internet. Dirigent Daniel Weißer führte dabei nicht nur den Taktstock, sondern er moderierte auch – grammatikalisch völlig korrekt – im Konjunktiv. „Wir hätten ein ansprechendes, anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Konzertprogramm bis zur Perfektion einstudiert und außergewöhnlich gut dargeboten“, sagt der Dirigent.

„Es wäre ein durchweg gelungener Konzertabend geworden, vielleicht hätten Sie applaudiert und bestimmt hätten wir eine Zugabe gespielt.“ Nun ist eine der beliebtesten Zugaben, welche die Stadtmusik üblicherweise zum Besten gibt, die Bonndorfer Variante des Marsches „Dem Land Tirol die Treue“, zu welchem Gerhard Schüle dereinst einen Text verfasste. Diesen singen die Musikerinnen und Musiker voller Inbrunst und auch immer mehr Fans der Stadtmusik beherrschen den Text mittlerweile.

Genau diesen Marsch gibt es nun auf dem Internetportal Youtube zu hören. Felix Schüle passte den Text seines Vaters der aktuellen Situation an. So bekunden die Akteure singend, dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken, wenn auch die Welt in Zeiten von Corona stillsteht. Wenn das mal kein Mutmacher ist!

So locker sich der Beitrag im Internet anhört und aussieht, so steckt doch einiges an Vorbereitung hinter solch einer Aktion, denn jeder Musiker spielt für sich allein zu Hause. Um ein ansprechendes Gesamtergebnis zu erhalten, müssen alle im selben Tempo und abgestimmter Tonlage musizieren. „Jeder bekam eine Vorlage aufs Ohr und spielte dazu sein Instrument.

Der Beitrag Der Beitrag der Stadtmusik Bonndorf kann im Internet nachgesehen werden. Das Musik-Video (Stadtmusik Bonndorf – Dem Land Tirol die Treue – Corona Edition) ist auf www.youtube.de zu finden.

Daniel Weißer dirigierte ebenfalls nach dieser Vorlage“, erklärt Felix Schüle, stellvertretender Vorsitzender der Stadtmusik, die Vorgehensweise. Bis eine derartige Aufnahme am Ende tatsächlich brauchbar ist, kann das dauern. Kein Misston, kein Nebengeräusch sollte die Performance beeinträchtigen. Sämtliche Videos liefen bei Anica und Felix Schüle zusammen, die den endgültigen Beitrag zusammenschnitten und ins Netz stellten. „Allein über das Wochenende wurde der Film mehr als 1000 Mal angeklickt“, freut sich Felix Schüle über den Erfolg.

Zeichen der Verbundenheit

Als Zeichen der Verbundenheit mit den Musikkollegen aus der Partnerstadt La Vôge-les-Bains schickte die Stadtmusik den Beitrag auch an die französischen Musikkollegen. Denn die hätten beim Jahreskonzert am Samstag ebenfalls mitgewirkt. Über Titel und Inhalt des Konzerts schweigen sich die Verantwortlichen der Stadtmusik derweil aus. Einige der Stücke sollen im Rahmen eines Kirchenkonzertes im Herbst, weitere beim nächsten Jahreskonzert aufgeführt werden. Solange darf man gespannt bleiben.