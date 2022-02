von Wolfgang Scheu

Abzüglich Feiertagen, Urlaub, Krankheit stehen den Unternehmen ihre Mitarbeiter in Vollzeitarbeit im Schnitt pro Jahr etwa 1700 Stunden zur Verfügung. Die eigentliche Produktivität der Einzelnen wird hier noch nicht eingerechnet, die liegt nach fachlichen Berechnungen bei etwa 75 Prozent. Viel höher ist sie mit Sicherheit bei den elf Mitarbeitern der Bonndorfer Hectronic GmbH, die im Rahmen einer kleinen Feierstunde für langjährige Mitarbeit gewürdigt wurden. Die Geschäftsleitung weiß, dass neben Können und Wissen auch besonderer Einsatz und Freude an der Arbeit im Einklang sind, wenn die Mitarbeit über Jahrzehnte hinweg währt.

Eckhard Fechtig: Vom Elektriker zum Geschäftsführer

Eine lange Reise in der Firma hat Eckhard Fechtig aus Wellendingen vor 40 Jahren gestartet. Und er hat eine mehr als bemerkenswerte Karriere gemacht. Er war der erste Elektroniker in dem ehemaligen Bonndorfer Kienzle-Werk. Dort war er angestellt, die Ausbildung erfolgte in Villingen. Fechtig erinnerte sich mit einem Lächeln an die Zeiten, als die Elektroniker in der Mitte der großen Halle saßen, umgeben von der eigentlichen Produktion. Bei einigen war deutlich im Gesicht zu lesen: „Was machen die eigentlich, diese Elektroniker arbeiten die wirklich?“

Die ersten 15 Jahre hieß die Firma noch Kienzle, der Name des ursprünglichen Familienunternehmens änderte sich in Mannesmann-Kienzle, VDO Kienzle (die Themen Parken und Tanken wurden damals schon getrennt). Nachdem das Traditionsunternehmen in Turbulenzen geraten war, übernahm 1996 die Hectronic AG mit Firmenchef Ernst Forster den Betrieb in Bonndorf. Ernst Forster habe Eckhard Fechtig – wie er es selbst gerne betont – stets gefordert und gefördert hat. „Meinst du, du kriegst das hin?“, war die typische Frage bei anstehenden Aufgaben.

Dasselbe Vertrauen brachte ihm dann Stefan Forster entgegen, der die Firma 2005 von seinem Vater übernahm. Es ist mittlerweile eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Eckhard Fechtig ist heute einer von drei Geschäftsführern, die ihre Fähigkeiten bündeln.

Das Thema Strategie liegt in den Händen von Stefan Forster, Frank Gamp ist der Business-Leader und die Themen Logistik, Infrastruktur, Marketing, IT und Personal sind in der Verantwortung von Eckhard Fechtig. Das Dreigestirn trifft sich regelmäßig zur Abstimmung der Geschäftsführung. „Nach 40 Jahren haut einen nicht jede Flaute um“, bemerkt Stefan Forster in seiner besonnenen Art. Und eine solche spüre man im Moment bei Hectronic auch nicht.

Weitere Ehrungen Zehn Jahre: Sonja Zeller, Michaela Burger, Philip Rendler, Katja Kaiser, Sergius Moor.

25 Jahre: Michael Merz – technischer Produktspezialist („das technische Gewissen vom Opti Level“), Ulrike Göhring – Sachbearbeiterin Auftragsbearbeitung („immer flexibel – egal ob zehn oder oder Stunden“), Reiner Hamburger – Software Application Manager („sein Kind – das Cloud System betreut er Tag und Nacht“), Angelika Heyse – Finanzbuchhaltung („die gute Seele der Buchhaltung“).

Schon lange sind sie nicht mehr nur der „Tank- und Parkautomaten-Hersteller“, sondern bieten heute Systemlösungen inklusive Software und digitaler Komponenten an. Positiv stimmt ihn der große Erfolg im Heimatland der Hectronic in der Schweiz. In den vergangenen zwei Jahren haben sie dort 300 Tankstellen mit Komplettlösungen ausgerüstet. Auch beim Thema Elektromobilität habe man mittlerweile innovative Lösungen im Portfolio. Dabei weiß man aber genau, dass die Geschäftserfolge ohne Mitarbeiter – wie die Geehrten – nicht möglich wären.

Doris Merz: Sie baut die Intelligenz auf die Trägerplatten

Einen besonderen Blick verdient auch die 40-jährige Treue von Doris Merz aus Gündelwangen. Rechnet man die oben erwähnten durchschnittlichen 1700 Stunden auf vier Jahrzehnte (was rechnerisch natürlich vereinfacht ist – die Arbeitszeiten haben sich verändert) dann kommt man auf die enorme Stundenzahl von 68.000 Stunden. Doris Merz freute sich sehr, als sie aus der Hand von Bürgermeister Marlon Jost die Dankesurkunde des Landes Baden-Württemberg für 40 Jahre Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber – unterzeichnet vom Ministerpräsidenten – entgegennehmen durfte.

Seit 40 Jahren eine zuverlässige und treue Mitarbeiterin in der Produktion ist Doris Merz aus Gündelwangen. | Bild: Wolfgang Scheu

Es war anfangs eine neue Welt für sie, in der sie sich schnell zurechtfand. Anfangs war es die Bestückung von Leiterplatten, in ihrem Arbeitsalltag ging es um die Prüfung der Klappenöffnung der Dekadenzähler. Seit 1999 ist ihre berufliche Heimat das Thema Parken, sie baut sozusagen „die Intelligenz auf die Trägerplatten“. Schnell hat sie damals festgestellt, dass es nicht die klassische Fabrikarbeit ist, die von Außenstehenden gar als „langweilig“ abgestempelt wird und betont selbst:

„Eine Massenfertigung findet nicht statt in der Hectronic in Bonndorf, jedes Produkt ist individuell. Man wird stets aufs Neue gefordert.“ Ihre Vorgesetzten wissen, was sie an ihr haben. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Wissen auf der langen Reise durch die Firma kann sie flexibel an unterschiedlichsten Stellen eingesetzt werden.