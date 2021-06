von Juliane Kühnemund

Seit Montag haben Apotheken die Möglichkeit, digitale Impfnachweise kostenfrei auszustellen. Von Anfang an mit dabei ist die Schwarzwaldapotheke in Bonndorf, sie bietet diesen Service an. Die Nachfrage ist recht groß, sagt Maike Riedl. Bereits bis Dienstagnachmittag hatten 80 Personen dieses Angebot genutzt, 80 Zertifikate wurden ausgestellt.

Mit dem digitalen Impfnachweis kann jeder gegen Covid-19 Immunisierte seinen Impfstatus bequem und ohne den Gelben Impfpass nachweisen – zum Beispiel in Restaurants oder bei Veranstaltungen. Auch sollen die digitalen Impfnachweise das Reisen innerhalb von Europa erleichtern.

Wer sich einen digitalen Impfnachweis ausstellen lassen will, sollte seinen gelben Impfpass oder eine andere Impfbescheinigung vom Impfzentrum oder dem Hausarzt mitbringen, sagt Apothekenmitarbeiterin Maike Riedl. Außerdem werde ein Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass) benötigt, um Daten abzugleichen und zu überprüfen.

Arbeitsplatz eingerichtet

Die Schwarzwaldapotheke hat einen eigenen Arbeitsplatz eingerichtet, wo die Daten dann in ein vom Deutschen Apothekerverband zur Verfügung gestelltes System eingeben. Die Daten gehen dann ans Robert-Koch-Institut und von dort wird der QR-Code übermittelt, der die Impfung belegt. Diesen QR-Code erhalten die Kunden in ausgedruckter Form ausgehändigt. Der Vorgang dauere normalerweise nur etwa fünf Minuten, so Maike Riedl. Ist allerdings viel Betrieb in der Apotheke, könne es etwas länger dauern. Da empfehle es sich, noch etwas anderes zu erledigen und den QR-Code dann später abzuholen. Der Ausdruck mit dem QR-Code gilt bereits als Nachweis, ebenso wie auch der gelbe Impfausweis. Der Code kann aber auch direkt aufs Smartphone geladen werden, damit funktioniert der Nachweis auch papierlos.

Nach den Worten von Maike Riedl geht dies über die vom Robert-Koch-Institut bereit gestellte CovPass-App und künftig über die Corona-Warn-App oder die Luca-App. Der QR-Code muss einfach abgescannt werden. Maike Riedl weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der digitale Impfnachweis sofort nach einer Impfung ausgestellt werden kann. Gültig ist der Nachweis aber erst 14 Tage nach der zweiten Impfung. Ein Zertifikat für Genesene könnte die Apotheke noch nicht ausstellen, fügt die Fachfrau an. Dafür fehlen derzeit noch die technischen Voraussetzungen des RKI. Die persönlichen Daten, die für die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats notwendig sind, werden im Übrigen nicht gespeichert, sie sind dann lediglich in der App auf dem Handy gesichert, informierte Maike Riedl. Auch ist der digitale Impfnachweis kein Muss – der gelbe Impfpass hat weiterhin Gültigkeit.