von Martha Weishaar

Am Aschermittwoch vor 30 Jahren begann für Dietmar Truhöl in Bonndorf ein neuer Lebensabschnitt. Er hatte seinen ersten Arbeitstag als Bauhelfer bei Fliesenleger Klaus Podeswa. Dass daraus eine jahrzehntelange, treue Verbindung würde, ahnten damals weder er noch sein Chef. Schon gar nicht konnten sie ahnen, dass der gelernte Steinmetz aus Sachsen fünf Jahre später eine weitere Ausbildung zum Fliesenleger in Angriff nehmen und diese auch noch mit Bestnote abschließen würde.

Das Kennenlernen

Beim Hausball im Café „Jost“ hatte Werner Johnen die Beiden – Klaus Podeswa und Dietmar Truhöl – zusammengebracht. Der Sachse hatte einige Zeit im ehemaligen Kinderheim gewohnt, daher kannte man sich. „Mein damaliger Arbeitgeber hatte ‚Schlecht-Wetter‘ angemeldet, ich stempelte zu der Zeit“, blickt Dietmar Truhöl zurück. Auf der anderen Seite suchte Klaus Podeswa dringend einen Mitarbeiter. „Kummsch halt am Aschermittwoch um zehn vor siebene vubei, denn gucke mer mol“, habe der Senior damals zu ihm gesagt.

Der erste Arbeitstag

Tags darauf habe er erst einmal schauen müssen, wo überhaupt der Firmensitz in der Allmendstraße ist. Dietmar Truhöl war pünktlich und von der ersten Stunde an zuverlässig. Das schätzte sein neuer Chef. Und er ließ dem Bauhelfer weit über das hinaus, was man gemeinhin erwarten kann, Unterstützung zukommen.

Die Umschulung

Nur wenige Jahre später forderte Klaus Podeswa ihn allerdings heraus. „Bürschle, wenn du kei Umschulung machsch, bisch du de erschte, den i entlasse mue“, habe er ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben. Sämtliche Freunde, Bekannte und Kollegen, die Dietmar Truhöl daraufhin um Rat fragte, bestärkten ihn in dem Ansinnen. „Mit über 30 noch mal die Schulbank zu drücken, ist mir schwergefallen. Schon am Abend des ersten Schultags saß ich beim Juniorchef, um mir Mathe erklären zu lassen“, blickt er zurück. Doch keine Sekunde bereute er die Mühen. „Das war das Beste, das ich machen konnte, und ich bin Klaus Podeswa heute noch für so vieles dankbar.“

Aus der ehemaligen DDR

Dietmar Truhöl ist ein Beispiel für gelungene Integration. Als er ein halbes Jahr nach dem Mauerfall seinen Heimatort in der Nähe von Bischofswerda verließ, hatte er nur eines im Sinn: Eine verlässliche berufliche Perspektive. Das Unternehmen, in dem er gelernt und gearbeitet hatte, musste – wie viele andere Betriebe in der ehemaligen DDR – umstrukturieren. Es war abzusehen, dass es unter den 2000 Beschäftigten zu Entlassungen kommen würde. Und dass zuerst diejenigen gehen müssten, die keine familiäre Verpflichtung hatten. Dietmar Truhöl war mit seinen 25 Jahren ledig und ungebunden. Als ein Freund ihm erzählte, dass es im Schwarzwald jede Menge Arbeit gebe und er mit einem weiteren Kumpel dahin wolle, schloss sich Dietmar Truhöl den Beiden kurzerhand an.

Spaß an der Fasnet

Inzwischen ist Bonndorf längst Heimat für Dietmar Truhöl geworden. Ermutigt durch seinen Chef, fand er Zugang zur Fasnet. „Als Belohnung fürs Kulissenschieben durfte ich in einem geliehenen Häs mit zum Narrentreffen nach Neustadt. Zuvor brachte mir Klaus Podeswa erst mal das Gumpen bei“, schmunzelt der Mann. Von da an sparte er auf sein eigenes Häs. Er engagierte sich auch im Trachtenverein, war, nachdem er Walzer und Polka erlernt hatte, ein paar Jahre sogar dessen Vorsitzender. Als Mitglied der DLRG übernahm er zudem Wachdienste im Schwimmbad und am Schluchsee.

Gut eingelebt

Dietmar Truhöl fand hier auch seine große Liebe Iris. Seit 27 Jahren sind die Beiden ein Paar, seit elf Jahren verheiratet. Vor 20 Jahren bezogen sie ihr Eigenheim. „Ich habe hier alles gefunden, was ich mir immer gewünscht habe. Hier will ich nie mehr weg, hier fühle ich mich wohl“, sagt Dietmar Truhöl. Seine Wegbegleiter, mit denen er einst in den Schwarzwald kam, unterstellten ihm längst: „Du bist ein richtiger Wessi geworden.“ Ossi oder Wessi – das spielt für Dietmar Truhöl keine Rolle. Er brachte einfach die Bereitschaft mit, sich in seinem neuen Umfeld einzubringen und sich auf Neues einzulassen. Damit ist ihm Integration in jeder Hinsicht gelungen.