von Martha Weishaar

Mit am härtesten gebeutelt wurde von der Corona-Krise ist die Gastronomie. Was niemand je zuvor für möglich gehalten hätte, trat Mitte März ein: Kneipen, Cafés, Wirtshäuser, Restaurants und Hotels mussten von einem Tag auf den anderen schließen. Erstmals beantragten Beschäftigte aus der Gastronomie Kurzarbeit – der Gau war eingetreten. Am 18. Mai öffnen Gaststätten wieder, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Hotels dürfen in Baden-Württemberg ab 29. Mai wieder Gäste aufnehmen.

Aber nicht alle Wirte sind glücklich über diese Entscheidung. Beschränkungen und Hygienevorschriften sorgen für Verunsicherung. Die Reaktionen auf die angekündigten Lockerungen fallen dementsprechend unterschiedlich aus. Zumal sie unter dem Vorbehalt der möglichen und zu beobachtenden Entwicklung der Infektionszahlen stehen. Je nachdem, ob es sich um das Sternehotel mit zahlreichen Beschäftigten, die kleine Stammtischbeize oder das Dorfgasthaus handelt, ist die Situation für die betroffenen Gastronomen völlig unterschiedlich.

„Schwarzwaldhotel“: So sehr sich Gabriele Möhringer und Michael Amann vom „Schwarzwaldhotel“ wünschen, dass ihr Betrieb möglichst bald wieder läuft, sagen sie ganz klar: „Solange wir den Wellnessbereich nicht öffnen dürfen, macht die Öffnung des Hotels keinen Sinn. In einem Wellnesshotel wollen die Gäste ins Schwimmbad, in die Sauna, sich massieren oder kosmetisch behandeln lassen. Wenn wir all das nicht anbieten dürfen, werden unsere Gäste nicht zufrieden sein. Wir werden nicht vor dem 1. Juli öffnen. Zudem wäre der Betrieb mit halber Auslastung, wie von der Regierung angedacht ist, nicht wirtschaftlich.“

120 Betten stehen so lange leer, abgesehen von vereinzelten Geschäftsreisenden, die auch während der Corona-Krise übernachten dürfen. Der Restaurantbereich, der bis zu 250 Gästen Platz bieten würde, wirkt gespenstisch. Etliche Betriebskosten laufen auch während der Schließung weiter. An den beiden Schwimmbecken wurden Revisionsarbeiten vorgenommen, Spül- oder Kaffeemaschinen müssen hin und wieder laufen und die Gebäudetechnik muss kontrolliert werden.

Gabriele und Michael Möhringer-Amann sehen aber auch in den rigiden Hygienevorschriften für den Restaurantbereich ein gewagtes Experiment. Servicepersonal, das mit Gesichtsmaske und Handschuhen bedient, ist für sie ebenso wenig vorstellbar, wie die Rundumdesinfizierung von Tischen und Stühlen nach jeder Belegung. Allein die Vorstellung, nach einer Wiederöffnung erneut schließen zu müssen, ist für das Hotelierspaar eine schreckliche Vorstellung. „Die Mengen an Lebensmitteln, die wir infolge der kurzfristigen Schließung im März wegwerfen mussten, tun mir heute noch weh. Wir waren für das Wochenende ausgebucht und hatten bereits alles eingekauft“, sagt Gabriele Möhringer. „Ich möchte nicht noch einmal von Tisch zu Tisch gehen und verdutzten Gästen erklären müssen, dass sie am nächsten Morgen abreisen sollen.“ So etwas fällt ihr schwer, zumal in einem Traditionshaus, das bei 115-jähriger Geschichte einen treuen Gästekreis hat – 40 Prozent davon kommen aus den Nachbarländern Schweiz und Frankreich. Viele Stammgäste melden sich in diesen Wochen mit Briefen, E-Mails oder Anrufen und bringen ihr Bedauern zum Ausdruck. Das tut gut. Die 49 Beschäftigten des Hauses wurden am Wochenende über die Entscheidung informiert, sie bleiben also weiterhin in Kurzarbeit.

Wann der Stammtisch im „Sonntag“ wieder besetzt sein wird, weiß Wirtin Lydia Güntert derzeit noch nicht. Sie will fürs Erste noch abwarten. | Bild: Martha Weishaar

Fürs Erste mit einer Öffnung zurückhalten möchte sich auch Lydia Güntert, seit 30 Jahren Wirtin vom „Sonntag“, einer typischen Stammtischwirtschaft. „Ich will meine Stammgäste nicht mit Handschuhen und Schutzmaske bedienen“, sagt sie. Obwohl ihr die Schließung sehr zugesetzt hat. „In den ersten Tagen musste ich jeden Tag aus dem Haus fliehen, wenn es Zeit gewesen wäre, die Wirtschaft zu öffnen.“ Wenn ihre Stammgäste sagen, dass sie gerne wiederkommen möchten und alle gemeinsam die richtigen Ideen haben, wie man alle Regeln einhalten kann, erst dann ist Lydia Güntert bereit, es mit der Wiederöffnung zu versuchen. Als Soloselbstständige, zumal in eigenen Räumen, hat sie zwar signifikante Einbußen, kann aber die Krise wirtschaftlich verkraften. „Felsenkeller“: Wiedereröffnen wird am 18. Mai hingegen Clemens Selb. Vor acht Jahren übernahm er in Wellendingen das gut bürgerliche Gasthaus „Felsenkeller“ von seinen Eltern. Pachtzahlungen belasten ihn nicht, die Minijobber, die beim ihm arbeiten, sind allesamt nicht zwingend auf ihren Lohn angewiesen und für eine Teilzeitmitarbeiterin beantragte er Kurzarbeitergeld. Er kam in finanzieller Hinsicht also glimpflich davon. Nun freut er sich auf die Wiedereröffnung und alle seine Stammgäste. Obwohl das Geschäft nicht gleich im vollen Umfang anlaufen dürfte. „Wir haben viele Familienfeiern und Vereinsveranstaltungen. Die werden fürs Erste noch fehlen“, sagt er.

Clemens Selb will den „Felsenkeller“ am 18. Mai öffnen. | Bild: Martha Weishaar

Einige Wirte werden auch nach der Wiederöffnung ihr Außer-Haus-Angebot für Speisen aufrechterhalten, so etwa Philipp Scharf von der Holzschläger „Krone“ oder Thomas Bauer vom „Schnitzer“. Letzterer vermutet, dass manche Gäste vielleicht noch gar nicht ins Restaurant gehen möchten, sondern lieber weiterhin Kontakte meiden.