von Juliane Kühnemund

Der Breitbandausbau in Bonndorf geht weiter, bis 2022 soll in jedem Bonndorfer Haushalt surfen, streamen, telefonieren, Bilder hochladen und Fernsehen schauen möglich sein, ohne dass im Netz irgendetwas stockt. Viele Haushalte können das Höchstgeschwindigkeitsnetz bereits nutzen, viele weitere haben einen Anschlussvertrag abgeschlossen und warten nur noch auf das Signal.

All jene, die einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben, können sich an einem Gewinnspiel beteiligen. Jüngst fand die zweite Verlosung für den Zeitraum vom 1. April bis 31. Juli statt. 76 Anschlussnehmer haben sich an dem Gewinnspiel beteiligt, sagte Petra Kaiser, die gemeinsam mit dem Leiter des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer, und Rudi Temesberger in Sachen Glasfasernetz aktiv ist.

Nachdem die Stadt und der Landkreis die Leitungen für dieses öffentliche Glasfasernetz gebaut haben, sind sie auch an einer guten Auslastung interessiert, was Stück für Stück zur Refinanzierung der Kosten führen soll. Mit der Zahl der bisherigen Anschlussnehmer sind die Verantwortlichen zufrieden. „Die Kundennachfrage ist gut und entspricht unseren Erwartungen“, meinte Matthias Ketterer, der anfügte, dass mit jedem Baufortschritt auch neue Kunden dazugewonnen werden können.

Und auch auf den Baustellen geht es voran. Nach den Worten Ketterers arbeitet die Firma Stoll derzeit mit acht Mann im Bereich Mittlishardt Richtung Schwimmbad. „Das läuft gut“, freut sich der Leiter des Breitbandamtes.

Von der Firma Stoll war denn auch Timo Mattenschlager zur Verlosung ins Rathaus gekommen – er übernahm die Aufgabe der Glücksfee. Der erste Preis – die Nutzergebühren für ein Jahr umsonst – ging an einen Teilnehmer aus Brunnadern, den zweiten Preis – eine Fritzbox – gewann Lothar Weisel aus Bonndorf. Über ein Fritzfon als dritten Preis kann sich Nadine Baur-Lutyj aus Bonndorf freuen. Die Preise stellt die Stadt Bonndorf zur Verfügung. Angelaufen ist bereits der dritte Verlosungszeitraum, der noch bis Ende November andauert.