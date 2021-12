von Juliane Kühnemund

Bauplätze sind in Bonndorf weiterhin begehrt. Auch im Neubaugebiet „Im Waldfrieden“ herrscht rege Bautätigkeit. Das Baugebiet sei schon fast wieder voll, sagte Bürgermeister Marlon Jost in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zwei Baugesuche zum Neubau von Wohnhäusern „Im Waldfrieden“ galt es in der Sitzung zu beraten. Beiden Anträgen wurde grünes Licht erteilt.

Abgelehnt wurde hingegen ein Baugesuch über den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage in der Bergstraße in Bonndorf. Wie Alexandra Isabo, die die stellvertretende Leitung des Bauamts innehat, informierte, hatte das Baurechtsamt Einwände gegen das Vorhaben. Eine Umplanung wurde gefordert.

Keine Probleme sah das Gremium hingegen beim geplanten Neubau eines mobilen Hühnerstalls in Dillendorf. Befürwortet wurde ferner der Bau einer Überdachung als landwirtschaftlicher Maschineneinstellschopf, ebenfalls in Dillendorf.

Trauungen und ein Brunnen

Bekannt gegeben wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung außerdem, dass Bürgermeister Marlon Jost als Eheschließungsstandesbeamter auch Trauungen vornehmen darf. Wem gehört der Brunnen in der Bergstraße in Bonndorf? Diese Frage stellte Simon Scherble in der Gemeinderatssitzung, herrschen darüber doch offenbar unterschiedliche Meinungen. Nach den Worten von Bürgermeister Marlon Jost, poche der neue Grundstücksbesitzer darauf, dass der Brunnen ihm gehöre. Man könne die Sache noch einmal prüfen, wahrscheinlich habe man hier aber keine Handhabe, sagte der Bürgermeister.

Die Gemeinderatssitzung im Stadthallenfoyer wurde wieder live im Internet übertragen. Nach wie vor wird dieser Live-Stream gut genutzt. Auf Nachfrage von Martha Weishaar gab Oliver Schäfer, der die Technik betreut, bekannt, dass durchschnittlich 97 Personen die Sitzung von zu Hause mitverfolgt haben.