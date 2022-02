von Juliane Kühnemund

Bonndorf wächst: Zu Beginn des Jahres 2021 konnte die 7000-Einwohner-Marke geknackt werden. Ende 2021 wurden in der Stadt insgesamt 7316 Einwohner gezählt. Die Zahl der Personen, die in Bonndorf ihren Hauptwohnsitz haben, steigt bereits seit Jahr kontinuierlich an. 1987 lebten 5334 Personen in der Löwenstadt, Mitte des Jahres 2020 waren es laut Statistik 6939 Personen. Mitte März 2021 zählte Bonndorf bereits 7018 Einwohner und diese Zahl ist bis Ende 2021 nach Informationen der Stadtverwaltung erneut gestiegen – auf 7316 Personen.

Woher kommen die steigenden Einwohnerzahlen? Naheliegend wäre es zunächst, dass viele neue Erdenbürger die Gemeinschaft vergrößern. Tatsächlich wurden im vergangenen Jahr 65 Geburten in Bonndorf registriert. Allerdings sind im selben Zeitraum auch 81 Personen gestorben, sodass unterm Strich ein Defizit von 16 Einwohnern verzeichnet werden musste.

Das Wachstum ist also auf Zuzüge zurückzuführen und diese lagen um einiges höher als die Fortzüge. Laut Stadtverwaltung wurden im Jahr 2021 insgesamt 450 Zuzüge verzeichnet, dem stehen 400 Wegzüge gegenüber. Die Zahl der Personen, die zu- beziehungsweise weggezogen sind, ist in der Statistik nicht erfasst. Unterm Strich bleibt aber ein erfreuliches Einwohner-Plus.