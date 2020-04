von Stefan Limberger-Andris

Ralf Selb, Fachkraft für Abwassertechnik, ist seit Oktober 2019 neuer technischer Leiter der Bonndorfer Kläranlagen. Er folgt Georg Messerschmid nach, der 39 Jahre für diese Einrichtung zuständig war und Anfang April in den Ruhestand wechselte. Den Erfahrungsschatz von Georg Messerschmid sicherte sich die Stadt: Er unterstützt weiter das Kläranlagenteam, zu dem auch Benjamin Pfaff gehört. Ralf Selb wurde seit 2017 in seine Aufgaben eingearbeitet, auf Lehrgängen erwarb er sich weitere Spezialkenntnisse.

Die Kläranlagen Zentrale Bonndorfer Kläranlage Standort zwischen Wellendingen und Schwaningen, seit 1988 in Betrieb, ausgelegt auf 10.300 Einwohnerwerte. Die Auslastung beträgt rund 90 Prozent. Die Baukosten lagen bei zehn Millionen Mark, (Zuschuss 80 Prozent). Zwei weitere Kläranlagen gibt es in Gündelwangen (1200 Einwohnerwerte) und Wittlekofen (300 Einwohnerwerte). Pumpwerke in Boll, Brunnadern, beim Steinabad, im Breitenfeld und im Bierbrunnen, die alle in die zentrale Anlage nach Bonndorf pumpen. Im Gündelwanger Vorderdorf gibt es ein Pumpwerk, das in die dortige Kläranlage einleitet. Das Pumpwerk Glashütte pumpt Abwasser nach Holzschlag, und von dort geht es in die Anlage Gündelwangen. Regenüberlaufbauwerk ehemalige Kläranlage, oberhalb Wellendingen Anschluss und Verbrauch 98 Prozent der Bonndorfer Bevölkerung sind an die Kanalisation angeschlossen. Jeder Bürger produziert im Durchschnitt rund 120 Liter Abwasser. Der Abwasseranfall in der Kläranlage liegt an trockenen Tagen bei rund 1500 Kubikmeter, an Regentagen bei rund 8000 Kubikmeter.

Die drei Bonndorfer Kläranlagen seien technisch auf einem modernen Stand, erläutert Ralf Selb. Die Stadt habe stetig investiert. Doch die Technik schreite voran. Bis 2029 werde in den Bonndorfer Kläranlagen die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm ein Thema sein. Derzeit befinden sich verschiedene Verfahren in Testphasen. Er gehe davon aus, dass trotz neuerer Methoden die Entsorgungskosten des Schlamms für die Stadt gleichbleiben. Jährlich fallen in den drei Kläranlagen 800 Tonnen Klärschlamm an. Eine vierte Reinigungsstufe, über die Medikamentenrückstände und Spurenstoffe aus dem Abwasser entfernt werden können, werde es in Bonndorf auf absehbare Zeit wohl nicht geben, so Selb. Versuchsanlagen gebe es. Dies sei jedoch momentan ein Thema für Großanlagen in Ballungsräumen wie Karlsruhe oder Freiburg.

Sind die drei Kläranlagen auch technisch modern aufgestellt, so gibt es doch Überlegungen, die Anlage in Wittlekofen mittelfristig durch ein Pumpwerk zu ersetzen. Einen festgelegten Zeitplan gebe es allerdings noch nicht, bestätigte Jürgen Friedrich, Mitarbeiter im Stadtbauamt Bonndorf, auf Anfrage. In einem Strukturgutachten werden die technischen und baulichen Anforderungen beschrieben. In diesem Jahr werde ein Pumpwerk nicht gebaut.

Sollte ein Pumpwerk Wittlekofen baulich umgesetzt werden, werde das Schmutzwasser aus dem Bonndorfer Ortsteil nach Wellendingen gepumpt und von dort in die größte Bonndorfer Anlage zwischen Wellendingen und Schwaningen, erläutert Ralf Selb die Zukunft. Zwar weise die Kläranlage Wittlekofen immer Wasseranalysewerte innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Parameter auf, so Selb, jedoch sei der Energieaufwand dieser kleinen Anlage etwa um das Achtfache je Einwohner und Jahr höher als bei der Bonndorfer Kläranlage.